海洋裡充滿了許多人們不熟悉的生物，有時意外見到牠們「本尊」，也很容易誤會成別的東西。美國一名女子日前在海灘上看見一團「黃色塑膠繩」，本來以為是人們隨手亂丟的垃圾，沒想到湊近一看卻發現這團不明物體竟是「活的」！

根據《鏡報》報導，瑞貝卡（Rebekah Claussen）是一名國家公園的導遊，前陣子她前往位於德州的帕德里島國家海濱（Padre Island National Seashore）工作時，突然在海灘上看見一大團黃色的物體，原本她還以為是來這邊玩的遊客隨手亂丟的塑膠繩垃圾，沒想到靠近一看才發現這團物體竟然是「活的」。

事實上，牠們並不是繩子，而是一種名叫「海鞭（Sea Whip）」的活珊瑚，瑞貝卡表示，「我已經在這裡工作5年了，在此之前，我完全不知道海鞭是什麼東西，和大多數看到牠的人一樣，我以為那是某條金屬絲或繩子」，她也透露海鞭摸起來的觸感「很硬」，但拿起來時牠們其實非常靈活。

另外，海鞭也有其他顏色，像是紅色、紫色或白色，「但我們這裡只看得到黃色和紅色」，在黃色的末端可以看到黑色的碎片，那就是珊瑚的骨架，而海鞭在海裡其實長得就像是樹枝一樣。

瑞貝卡也提醒，如果有人在沙灘上看見這些海鞭，最好的方法就是不要去碰，因為這些海鞭被沖到沙灘以後基本上很難生存，而且留下牠們對自然有所幫助，「牠們最終會分解，變成島的一部份」。