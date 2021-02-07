印尼一間動物園近日遭土石流沖破圍欄，導致2隻母老虎得以逃脫，除了在附近發現許多動物的屍體之外，1名47歲的飼育員也不幸「慘死虎口」。最後雖追蹤到2隻老虎的蹤跡，卻因為其中1隻出現攻擊性，不得不開槍射殺。

根據《BBC》報導，印尼山口洋市（Singkawang）因連日大雨導致洪災不斷，當地的辛卡動物園（Sinka Zoo）在5日深夜遭土石流沖破圍牆，讓2隻約18個月大的雌性蘇門答臘虎逃出。工作人員先在圍欄附近發現一隻猴子、鴕鳥與一隻食火雞的屍體，隨後又發現47歲的飼育員陳屍在圍欄口，且全身布滿抓痕與咬痕，立刻通報警方和官員，並緊急關閉周遭的旅遊景點。

當地官員阿迪拉曼塔（Sattata Noor Adirahmanta）昨（6）日向媒體表示，相關單位準備了滿滿的活體獵物想要引誘老虎回來，最後透過無人機成功在叢林中找到2隻老虎的蹤跡，雖然很希望能讓老虎安全回來，但因為其中一隻已經出現強烈攻擊性，為了保護民眾的安全不得不射殺，另外一隻老虎則在注射鎮靜劑後回到動物園，接受專家的照顧和監測。

報導也指出，蘇門答臘虎因棲地遭到人類破壞，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「極度瀕危物種（CR）」，在爪哇島與峇厘島都已絕跡，僅剩約400隻棲息在蘇門答臘的叢林裡。