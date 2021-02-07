有時候一個簡單的舉動卻可能帶來無遠弗屆的影響和感動。高雄一名女網友昨（6）日晚間發現一名阿伯橫躺在路邊的草叢中，因為覺得阿伯的狀態不太對勁，和先生商量後決定報警處理。沒想到阿伯的真實身分曝光後，立即湧入萬名網友感謝原PO的熱心幫助。

報警後才發現阿伯患有老年癡呆症，被列為失蹤人口。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

一名高雄女網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示昨天晚上8點左右，停好車準備走到後座抱小孩，突然瞄到一名阿伯橫躺在路邊，呈現上半身藏在樹叢，下半身卡在排水溝上的詭異模樣，讓她和家人都嚇了一大跳。

這時阿伯又沒頭沒尾的對原PO說「我等一下要坐你們的車」，原PO老公詢問阿伯狀態後，覺得不太對勁，立刻決定報警。經過調查後才知道，阿伯罹患了老年癡呆症，已經由家人列報失蹤人口，離奇的是，阿伯明明住在新北市，原PO他們卻在高雄發現他。但原PO也慶幸能在過年前能幫阿伯找到回家的路，直呼「真的覺得雞婆有時候也是好事，意外的又幫小孩上了一課」。

原PO一家暖心的舉動吸引逾2萬人按讚，紛紛留言，「不論是阿伯還是他家人，都因為你能好好的過年了」、「好險有你們，只是他到底怎麼從台北到高雄的」、「阿伯躺這樣真嚇人，謝謝你們幫阿伯找到家人！」、「謝謝好心人善舉，沒有怕麻煩就冷漠轉身離開」、「真的好有愛心，感謝有你，他的家人一定很擔心！」還有人分享類似經歷，「以前我阿嬤還在的時候，她也是失智，住烏來跑去花蓮（阿嬤年輕時住花蓮），還好有好心人發現把阿嬤送去警局」。