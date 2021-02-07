科技日新月異，美國機器人公司日前秀出自家開發的機器狗數項新技能，和多種複雜動作，影片曝光後馬上吸引超過466萬人觀看，雖然大多數的網友都對機器狗的的功能感到驚嘆，但有人細想之後卻忍不住感到毛骨悚然。

網友雖然對「Spot」的技能感到驚嘆，細想之後卻忍不住毛骨悚然。(影片來源/YouTube/Boston Dynamics/如遭刪除請見諒)

綜合外媒報導，機器人開發公司「波士頓動力（Boston Dynamics）」去年底在賀年影片中曝光機器狗「Spot」，當時流暢的動作就曾驚艷許多網友。日前公司推出了「Spot」的最新版本，可以看到機器狗的頭部多裝設了一條手臂，讓它可以精確的執行更多任務，像是撿起地上物品、跳繩、幫忙拖重物、打開房門等多項技能，連種花和寫字等較複雜的工作也難不倒它。

影片曝光後已經吸引超過466萬次的觀看次數，許多人都大呼神奇，紛紛留言，「感覺變形金剛已經不遠了」、「將來會不會看到它們在路上撿垃圾」、「我需要它！但可以新增洗碗的功能嗎」、「會跳繩好驚人」、「這似乎是未來許多美好偉大事物的開始，繼續加油！」

但有網友細想「Spot」的所有功能後，卻突然害怕直呼，「這機器狗已經有闖入我家、切斷電源，並且拖曳我的身體並掩埋起來的能力」、「當人類沒用的時候，機器人可以幫忙挖墳墓」、「真是令人驚嘆又感到毛骨悚然」、「一開始一切都很有趣，直到它抓住你的手臂…」。