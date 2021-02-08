有不少人會身上紋上對自己來說極具象徵意義的刺青。國外一名女網友也在左手腕處紋了一個海浪造型的刺青，藉此象徵自己和家人的深厚情感，以及對偶像的熱愛，不過當她1年後打開冰箱時，卻意外在裡面看見相當眼熟的圖案，讓她瞬間傻眼了。

根據《鏡報》報導，這名女網友菲比（Phoebe）日前在抖音分享了一段影片，透露自己1年前在左手腕紋了一個海浪造型的刺青，3個突起的波浪代表著她和2個兄弟，同時她本身也非常喜歡大海，這個圖案更和她所喜愛的偶像「MIKA」的歌曲《Underwarter》有所關聯，一個簡單的圖案背後就藏了許多深刻的涵義，因此菲比對這個刺青非常滿意。

不過就在前陣子，她打開自家冰箱時，赫然發現層架上的花紋竟和她的刺青十分相似，都是波浪的造型，菲比見狀瞬間傻眼了，只能苦笑地說道：「我終於知道這個刺青是從哪裡來的靈感了」。

影片曝光後很快就引起網友熱議，截至目前為止觀看次數已經突破100萬，大家全都笑翻了，不過有些網友也表示有類似的經驗，紛紛留言：「這顯示出人們很容易受到事物的影響，甚至是他們從未察覺的」、「其實滿可愛的啊，現在你看到刺青就可以回憶童年啦！」、「天啊！我做過一樣的事。我買了一條花狀腳鍊，回家後才發現那朵花和我在用的盤子上的花紋一模一樣」。