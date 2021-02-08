在古埃及人的宗教信仰中，認為人死後可以復生，而復活時必須使用先前的身體，因此貴族會將死者製作成木乃伊進行保存，不過通常都是使用樹脂、麻布等材料包裹遺體，但考古學家們卻發現了一具由「泥土」包裹的木乃伊，讓他們感到相當吃驚，並在研究後曝光了背後可能的真相：「窮人製作」。

除了罕見的泥殼外，這具木乃伊身上也有著重重謎團，像是外層泥殼竟比遺體還要年輕200歲左右。(影片來源/YouTube/7NEWS Australia)

綜合外媒報導，這具泥土木乃伊的研究報告近日被刊登在科學雜誌《PLOS ONE》上，考古學家透露這是一個前所未有的發現，並且揭開了在古埃及考古紀錄中沒有記載過的喪葬處理方式；最外層的「泥殼」很可能是木乃伊受損後作為固定使用，但也可能是為了模仿「社會菁英」而採取的作法。

研究人員指出，新王國晚期到第二十一王朝（大約西元前1294年至西元前945年），將近350年的時間，這群「社會菁英」經常用進口的樹脂等材料製作木乃伊，但為何製作這具「泥土木乃伊」的人們不選擇使用樹脂？麥覺里大學（Macquarie University）歷史與考古系研究員卡琳（Karin Sowada）則解釋，因為泥漿是更為便宜實惠的材料。

除了「泥殼」以外，這具木乃伊其實還有其他詭異之處。這具木乃伊可以被追溯回公元1207年左右，它在1800年代被西方收藏家買下，並在1860年被尼科爾森（Nicholson）捐贈給雪梨大學（University of Sydney），目前被安置在該大學的博物館內；但研究人員發現，當時出售文物的人似乎欺騙了收藏家，因為這具泥殼竟比放在裡面的遺體還要年輕200歲左右。

報告中指出，當地商人很可能在泥殼中放入了一具毫不相關的遺體，以便售出「完整的木乃伊套組」，「這在當地的古物交易中是眾所周知的手法」。

這具遺體也在研究後揭曉身分，是一名女性，大約死於26到35歲之間，在左膝和小腿處有不知原因的損壞，研究人員推測可能是盜墓者所為，並促使有人在她安葬後的數百年之內為遺體進行修復，使用紡織品包裝、填充，並應用了泥塑。