印尼社群平台近日流傳一段驚悚影片，3名小男孩似乎是想模仿遊戲中的跳傘畫面，竟異想天開拿起塑膠袋作為降落傘，不過其中一名黃衣男孩剛站上2樓邊緣，還沒做好準備，身後的同伴竟先伸出「邪惡魔手」猛推，黃衣男童瞬間墜樓，發出痛苦哀號，而其他同伴見狀則笑著跑離現場。

從影片中可以看見，一名身穿黃色上衣的男童手拿著塑膠袋，站在建築物2樓的邊緣，似乎是想嘗試「跳傘」，樓下還有一名同伴負責拍攝整個過程，不過黃衣男童還沒做好準備，他身後穿著藍色上衣的同伴就搶先伸出「邪惡魔手」，將他猛推下樓。

黃衣男童手上的塑膠袋根本無法發揮作用，直接墜地的他發出痛苦的哀號聲，但拍攝的同伴見狀卻沒有上前關心狀況，或對此感到害怕，反而發出開心的嘻笑聲，並快速跑離現場。

根據當地媒體報導，這群男童似乎是想要模仿熱門大逃殺射擊遊戲「我要活下去（Free Fire）」遊戲開場時的「跳傘」環節，雖然目前仍不清楚事件發生的地點，但從影片中男童口音推測，應該是東爪哇省地區。

網友們看到影片後也都覺得非常恐怖，有人批評藍衣男童的行為太過惡劣，但也有人認為就算黃衣男童沒有被推，自己跳下去的結果其實也差不多，而上傳這段影片的網友也呼籲父母們，當孩子在玩耍的時候一定要看好他們，「否則如果真的發生了憾事，誰要負責？」。

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