俗話說：「團結力量大」，就算是弱小的草食動物，只要團結也有可能戰勝掠食者！一群遊客日前到斯里蘭卡國家公園旅遊，意外目睹了花豹的獵食場面，牠靜悄悄地攻擊水牛寶寶，然而卻被成年水牛群發現，最終被圍攻倒地，為了保命牠只好放棄獵物，爬上樹木避難。

Suddenly, he gets up and spots a small herd of water buffalo, calves in tow, walking down the road. pic.twitter.com/rMd8i5q0oE — Andrew Fidel Fernando (@afidelf) February 1, 2021

斯里蘭卡作家安德魯（Andrew Fidel Fernando）在本月1日和友人前往雅拉國家公園（Yala National Park）旅遊，路途中他們看見一隻花豹正停在樹上休息，一群人就這樣靜靜觀察了20分鐘。

At one point he has to cross a creek. Astonishing. pic.twitter.com/mtxju04Qck — Andrew Fidel Fernando (@afidelf) February 1, 2021

突然花豹站了起來，發現遠處有一小群水牛正帶著幼崽移動，牠立刻沿著道路邊緣「跟蹤」，躲藏在暗處等待絕佳的偷襲時機，儘管和水牛群的距離已經非常接近了，牠也保持謹慎的態度，不隨意出手；過程中，牠還靈巧地越過一條小溪，讓安德魯一行人都相當驚嘆。

But he bides his time, continuing to stalk the herd, until a calf is in striking distance. The attack.



(This video is by our tracker Ravindu Sahimal. I was too stunned to even think about recording this part.) pic.twitter.com/kPnklajtJe — Andrew Fidel Fernando (@afidelf) February 1, 2021

不久後，花豹終於等到水牛寶寶出現在對的距離，便飛奔出去偷襲，試圖將到手的獵物叼走，然而成年水牛群的反應非常快速，沒多久就包圍了這隻花豹，將牠壓制在地，還不斷重踏攻擊，並用頭上的尖角猛刺。

In the end, the buffalo force him off for good and he retreats into a tree. The calf is hurt -back/shoulder area is cut up and bloody.



When we spot the leopard later, he’s hurt as well. A horn has pierced him near his hind leg.



Both the leopard and the calf can walk normally. — Andrew Fidel Fernando (@afidelf) February 1, 2021

最終花豹不堪攻擊，只好放棄好不容易抓到的獵物，爬上旁邊的樹木避難，安德魯觀察發現，水牛寶寶的背部和肩膀處都被咬傷，還流著鮮血；而花豹也沒有從這場對戰中全身而退，牠的後腿處被戳穿了一個洞，但兩者都還可以正常行走。

水牛群在救回寶寶後，立刻重新踏上移動的旅程，但這隻花豹似乎還沒放棄，仍持續在後方跟蹤，安德魯一行人推測，牠很有可能會等到晚上，在黑暗的遮蔽下再次出擊。