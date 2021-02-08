成為父母之後，大部分人都會相當愛護孩子，擔心他們受到任何傷害，就連動物也不例外。大陸有網友最近發現一隻叼著大袋飼料的貓咪在路邊不斷徘徊，好奇上前查看，才得知原來牠的寶寶被人偷走了，找不到孩子的貓媽媽只能在原地四處張望，期望孩子重新回到身邊，不少網友都感到相當心疼。

貓媽媽的孩子被人偷走了，所以才會一直在附近來回走動，想要把孩子找回來。(影片來源/YouTube/海客新聞)

根據《海客新聞》報導，昨（7）日居住在廣東東莞的網友發現有一隻貓咪不斷在路邊徘徊，牠的嘴巴裡還叼著一大袋飼料，四處張望的模樣看起來像是在找什麼東西，從影片裡也可以看到，就算好心人想幫忙拿走牠嘴裡的飼料袋，但這隻貓咪就是不肯鬆口。

在知情人士的解釋下才得知，原來有人偷走了小奶貓，這隻貓媽媽才會如此著急地在附近尋找孩子的身影，想要把好不容易得到的食物給牠享用，有路人指著某個方向，開玩笑地和牠說「孩子在那裡」，牠竟像聽懂了一樣，步履蹣跚地朝著那個方向走去。

影片曝光後不少網友都感到非常心疼，也希望偷小奶貓的人可以盡快把孩子還給貓媽媽，「希望偷走貓寶寶的人把貓還來，太心酸了」、「母愛偉大」、「真的傷心，快點找到貓寶寶吧」、「父母總是把最好的給兒子女兒」、「看著貓媽媽這樣真的太難受了」，PO主也謝謝網友們的關心，表示一定會幫忙找回貓寶寶。