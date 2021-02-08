農曆新年前夕，許多公司會用年終獎金或是禮盒還感謝員工一整年辛苦的付出。近日一名網友收到公司的年節禮盒，滿心期待的打開來卻傻眼發現裡面裝有「7顆龍珠」，讓他忍不住無奈PO網抱怨。

在日本動漫《七龍珠》裡面，只要集滿7顆龍珠就可以召喚出神龍許願。（圖翻攝自爆廢公社二館）

一名網友6日在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示最近收到公司發的新春禮盒，並附上開箱照片，可以看到裡面特地慎重的舖上金黃色的布當作襯墊，上面小心翼翼的放著7顆透明的球狀物，且每顆球上都有1顆星至7顆星的編號，讓原PO當場傻眼，忍不住直呼：「公司送一盒這個是要幹嘛？」

不少眼尖的動漫迷一看就知道，是日本漫畫家鳥山明創作的知名冒險漫畫《七龍珠》內的寶物，該漫畫於1984年到1995年之間在集英社《週刊少年Jump》週刊上連載，劇情設定有7顆龍珠散落在世界各地，只要集齊龍珠可以召喚出神龍實現願望。

網友看了紛紛笑稱，「喝水看到差點笑到嗆死」、「給你神龍，好過你不用世界各地去找龍珠吧」、「送你在家自己許願，因為對公司許願是沒用的」、「老闆是超級賽亞人嗎？」、「告訴妳過年要年終比收齊七顆龍珠還要難」。但也有網友樂觀表示這有可能是老闆的小幽默，其實是暗示員工可以和他要求一個願望。