農曆新年前夕，許多公司會用年終獎金或是禮盒還感謝員工一整年辛苦的付出。近日一名網友收到公司的年節禮盒，滿心期待的打開來卻傻眼發現裡面裝有「7顆龍珠」，讓他忍不住無奈PO網抱怨。
一名網友6日在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示最近收到公司發的新春禮盒，並附上開箱照片，可以看到裡面特地慎重的舖上金黃色的布當作襯墊，上面小心翼翼的放著7顆透明的球狀物，且每顆球上都有1顆星至7顆星的編號，讓原PO當場傻眼，忍不住直呼：「公司送一盒這個是要幹嘛？」
不少眼尖的動漫迷一看就知道，是日本漫畫家鳥山明創作的知名冒險漫畫《七龍珠》內的寶物，該漫畫於1984年到1995年之間在集英社《週刊少年Jump》週刊上連載，劇情設定有7顆龍珠散落在世界各地，只要集齊龍珠可以召喚出神龍實現願望。
網友看了紛紛笑稱，「喝水看到差點笑到嗆死」、「給你神龍，好過你不用世界各地去找龍珠吧」、「送你在家自己許願，因為對公司許願是沒用的」、「老闆是超級賽亞人嗎？」、「告訴妳過年要年終比收齊七顆龍珠還要難」。但也有網友樂觀表示這有可能是老闆的小幽默，其實是暗示員工可以和他要求一個願望。
文章來源：爆廢公社二館
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。