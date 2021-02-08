澳洲一名女子日前和家人在沙灘釣魚時釣到2條小鯊魚，沒想到竟被潛伏在附近的巨大鱷魚盯上，立即浮出水面將放在岸邊的鯊魚全吞下肚。因為當時該名女子離鱷魚只有幾公尺遠，在這麼近的距離親眼目睹鱷魚吞咬獵物，當場將她嚇得放聲大叫。

巨鱷浮出水面後，火速將她們釣到的2條鯊魚全吞下肚。(影片來源/FB/10 News First /如遭刪除請見諒)

根據外媒《10 News First》報導，當地一名女子帕爾默（Yvonne Palmer）昨（7）日和丈夫到昆士蘭州遠北地區卡德韋爾（Cardwell）釣魚，她前後釣到了2隻小鯊魚，本來打算將鯊魚放回海中的時候，卻突然發現海中緩緩浮出一隻約4公尺到5公尺的巨大鱷魚朝他們游來，只能留下鯊魚在岸邊，並退到安全的位置。

從帕爾默拍攝的影片可以看到，鱷魚到岸邊後就直接朝鯊魚前進，並大口將牠們全吞下肚。由於鱷魚距離帕爾默和丈夫僅有幾公尺遠，近距離看到鱷魚撕咬鯊魚的「吃播」嚇得她不斷驚呼，「天啊，看看這個怪物，這是我這輩子看過最大的鱷魚，我真的要嚇死了，整個人無法停止顫抖。」

好在鱷魚吃完鯊魚後就默默返回水中，沒有想要攻擊他們夫婦倆的意思。帕爾默事後將影片上傳到網路上，隨即引發瘋傳，更吸引超過4百多萬人觀看，她也出面回應表示，不知道會受到這麼多人關注，對於影片中她一直罵髒話感到很抱歉，因為在現場實在是太害怕了。