許多人和另一半生活在一起之後，才發現對方有令人無法忍受的壞習慣。一名人妻今（8）日曬出自家的冰箱照抱怨老公的生活習慣，並直呼「誰家冰箱比我家的廢！」PO出之後馬上引起熱議，網友也都對原PO老公的行為感到不可思議。
一名人妻今日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示她老公答應會整理冰箱，但經過2個月的時間，冰箱卻依然凌亂不堪，連她要冰的東西都快沒位置放，全都被迫擠到角落，但老公卻還是沒有動作，讓該名人妻忍不住氣得直呼「這就是我先生口中的會整理！誰家冰箱比我家的廢」。
從她附上的照片可以看到，冰箱內擺滿一罐罐喝完或是喝一半的鋁箔包飲料和手搖杯，甚至還有喝剩的速食店湯品。人妻更進一步透露，不是她不想自己動手整理，是老公也不准她動，表示會自己收。
對於老公超狂的習慣，也讓網友看傻眼，紛紛留言，「我無法生鮮的東西跟喝完的垃圾放一起」、「直接把冰箱拿去丟了」、「這個我超級忍不了」、「這樣下次喝都會有滿滿的冰箱味，我喝不完都直接倒掉耶」、「其實是資源回收箱？」、「老公是不是誤會這裡是垃圾桶」。但也有家裡有類似情況的網友表示這根本沒什麼，「這算好的啦！我家冰箱都冰廚餘欸」、「你沒見過我媽的冰箱。你這算好了」、「跟我家的有得比，老一輩的更會塞」。
該名人妻事後也補充，她後來受不了拿了超大垃圾袋給老公，老公才心不甘情不願的開始收，雖然清乾淨了，但裡面的臭味又是另一個難題，希望網友們能多多推薦冰箱除臭劑給她。
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