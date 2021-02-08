許多人和另一半生活在一起之後，才發現對方有令人無法忍受的壞習慣。一名人妻今（8）日曬出自家的冰箱照抱怨老公的生活習慣，並直呼「誰家冰箱比我家的廢！」PO出之後馬上引起熱議，網友也都對原PO老公的行為感到不可思議。

一名人妻今日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示她老公答應會整理冰箱，但經過2個月的時間，冰箱卻依然凌亂不堪，連她要冰的東西都快沒位置放，全都被迫擠到角落，但老公卻還是沒有動作，讓該名人妻忍不住氣得直呼「這就是我先生口中的會整理！誰家冰箱比我家的廢」。

老公把喝完或沒喝完的飲料全塞在冰箱。(圖翻攝自FB/爆怨公社)

從她附上的照片可以看到，冰箱內擺滿一罐罐喝完或是喝一半的鋁箔包飲料和手搖杯，甚至還有喝剩的速食店湯品。人妻更進一步透露，不是她不想自己動手整理，是老公也不准她動，表示會自己收。

對於老公超狂的習慣，也讓網友看傻眼，紛紛留言，「我無法生鮮的東西跟喝完的垃圾放一起」、「直接把冰箱拿去丟了」、「這個我超級忍不了」、「這樣下次喝都會有滿滿的冰箱味，我喝不完都直接倒掉耶」、「其實是資源回收箱？」、「老公是不是誤會這裡是垃圾桶」。但也有家裡有類似情況的網友表示這根本沒什麼，「這算好的啦！我家冰箱都冰廚餘欸」、「你沒見過我媽的冰箱。你這算好了」、「跟我家的有得比，老一輩的更會塞」。

人妻拿垃圾袋給老公之後，他終於願意清理，但裡面的臭味卻難以消除。(圖翻攝自FB/爆怨公社)

該名人妻事後也補充，她後來受不了拿了超大垃圾袋給老公，老公才心不甘情不願的開始收，雖然清乾淨了，但裡面的臭味又是另一個難題，希望網友們能多多推薦冰箱除臭劑給她。