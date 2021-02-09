《日本偉大文豪的不偉大故事集 (偉大なる日本文豪の残念なエピソード集)》

他們的修養及道德觀念不見得很好。

例如──他不小心情緒失控後，擔心自己的形象受損，把責任推到別人身上說：

「因為對方實在太過離譜，才逼得我一時情緒失控」。

他們的感情生活十分複雜又紊亂。

例如──他因為把玩妓女的經驗十分詳細地記錄在日記上，深怕被妻子偷看，

所以才用羅馬字寫日記。

他們的黑歷史真的滿黑。

石川啄木1©wikipedia。(圖/EZ叢書館提供)

例如──他曾經四肢伸開躺在道路上，大喊：「讓我拋棄童貞！」

他們的行動出乎別人所料或意圖十分不明。

例如──他宣布從日本獨立，將親自寫的獨立宣言，寄給各國元首。

【精彩書摘】

石川啄木。這個名字給後世的人一種浪漫的印象。年僅二十六歲就逝去的天才和歌詩人。既細膩又抒情的作品風格。感覺刺激母性本能的娃娃臉。生前籍籍無名的悲劇性生涯。

但被作品感動的人，若知道作者的眞面目，可能很想跟他說：「把我為你流下的淚水還給我！」

啄木不只是家中唯一的兒子，小時候因為學業優秀被稱為神童，長得又可愛。父母──尤其是母親溺愛啄木，並寵壞他。啄木的親妹妹 • 三浦光子寫的《可悲的哥哥啄木》，介紹一個軼事如下。

孩提時的啄木，愛吃核桃柚餅子，就算三更半夜，想吃就會開始大鬧。最後吵醒全家。若妹妹做一樣的事，應該早就被打了。但啄木不但不會被罵，母親眞的半夜做核桃柚餅子給他吃！

已享受如此特別待遇，啄木仍對母親的動作慢感到不滿。有一 次，母親將好不容易做好的核桃柚餅子端過去，啄木卻說：「因為妳太慢，我已經不想吃了！」，居然把核桃柚餅子砸到母親身上。

啄木，已經被溺愛寵壞到了無可救藥的地步。

長大以後，啄木的任性、以自我為中心的個性並沒有改變。結了婚，也不付家庭生活費，就像喝酒、玩妓女等，只為了自己的樂趣而花錢。沒有錢，想盡辦法跟朋友借錢。其中最大的被害人是比啄木大四歲的同鄉學長 • 金田一京助。

看京助的《啄木餘響》，就知道兩個人的關係如何。

1908 年（明治 41 年），二十六歲的京助與二十二歳的啄木一起住在名為赤心館的公寓。京助當時是國中老師，相對的啄木並沒有固定收入，付不起房租。某月，京助用幾乎自己一個月份的薪水，付淸 啄木未繳的房租，但已經沒有餘額再付自己的房租十圓日幣。於是拜託房東不足的錢能不能再寬限幾天，結果被房東拒絕。生氣的京助，隔天叫古書店的老闆來，把自己的藏書統統賣掉，付了房租。

京助決定搬家，想跟啄木商量。那天，不知啄木在哪裡玩，都沒有回來。隔天早上去啄木的房間一看，這次他呼呼大睡。京助只好一個人去尋找新的公寓。幸好找到適合的公寓，高高興興回來後竟發現，啄木還在睡覺。

「石川先生，要搬家，要搬家喔！」聽我這麼說的啄木忽地起身，不知他以為我要做什麼，「求求你帶我去，帶我一起去！」他一邊說一邊兩手互搓做出拜託我的手勢。

「當然囉！你趕快起床吧！是很棒的房間喔！」我說。一聽到京助的聲音就立刻起床。這代表啄木是為了逃避房租的問題而裝睡。而且他還以為自己被遺棄，急忙說：「求求你帶我去，帶我一起去！」。怎麼看都不像已經二十二歲的大人。是典型的渣男。

對這個渣男說「當然囉！你趕快起床吧！是很棒的房間喔！」的京助，是否太過溫柔？這二人之間的友情，甚至散發出一種BL的氣氛。

隔年京助與林靜江結婚後搬家，建立了新家庭，但啄木常常打擾他們借錢。家裡沒有現金的時侯，過度溫柔的京助居然拿靜江的和服去典當來借錢給啄木。對靜江而言，啄木就像是惡魔般的男人。啄木有用羅馬字寫日記的習慣，1908年（明治41年）4月12日的記述中有一句名言如下。

跟一個人交朋友的時侯，記得總有一天一定會跟那 個人絕交。（《羅馬字日記》）

給周圍的人如此添麻煩，被朋友絕交也是理所當然的事。然而京助終究沒有拋棄啄木，兩個人的友情延續到啄木過世為止。但因為靜江不斷重複跟兒子春彥說啄木壞話的緣故，據說幼兒時的春彥以為啄木是個像小偷之類的壞人。

(本文摘自《日本偉大文豪的不偉大故事集》/EZ叢書館)

【作者簡介】

戶田一康

日本神奈川縣人，畢業於早稻田大學第一文學部日本文學專修。

台灣東吳大學日本語文學系研究所文學博士。

現任真理大學應用日語學系副教授。

著有《日本妖怪100抄：Nippon所藏日語嚴選講座》、《連日本人都沒看過的超有梗日本故事選！》（皆EZ叢書館出版），《讀日文：潛入推理迷霧看日本經典》（眾文出版），《日本文豪一○○年：說作家的怪誕，聊作家的文學！》、《日本近代文豪一○○年：BUN-GO!透過文豪之眼閱讀日語，深入時代與文學的核心》、《日本復古新語‧新鮮事：從日本老年代學新語彙、新風俗、新知識》（皆光現出版），《三人の日本語作家──葉石濤、周金波、及びリービ英雄》（鴻儒堂出版），以及《日本語達人之道》、《男言葉VS.女言葉 日語男女大不同》等書。