這是一本精彩的故事書，也是具備單字、句型、名言摘錄的日語讀本。

極力推薦給以下讀者：

●文豪粉必看！

●日文程度N3，想藉由有趣的題材，提升閱讀與字彙能力

●想接觸日本文學，卻苦於不知從何下手

●不擅長篇故事，想輕鬆閱讀達到學習效果

台灣第一日本文學達人──戶田一康，

幽默說故事、感性作評論。

邀您「樂讀」20篇文豪們令人噴茶的黑歷史，

輕鬆讀懂這些令人摸不著頭緒的偉大怪人！

坂口安吾©wikipedia。(圖/EZ叢書館提供)

【精彩書摘】

坂口安吾，在各種方面，異乎尋常。安吾當作家以前，還是個國中生的時候，已經留下了名言。

總有一天我會成為一位偉大的落伍者，在歷史中甦醒。

根據自傳作品《往哪裡去》，安吾在新瀉縣立新瀉中學三年級時被退學。此時，他在「學校的課桌蓋子的背面」寫下這句話。安吾剛進入中學的時候，成績很優秀。但後來因為近視眼惡化、反抗教師們等理由，開始翹課。他不去上課做什麼呢？據說，每天躺在海邊的松林裡，只眺望著大海與天空。

就像將來會成為作家那樣的人，小時候身體虛弱的居多。然而安吾身材高大，很善長做運動。雖然常常翹課，但他卻在柔道社及田徑社認眞地練習。另外，已經留級了，考試的時候他還故意繳白卷，父母特意請家庭教師來家裡，他又逃課。這樣下去，沒有被退學才怪。

在靑春期，每個人都有叛逆期，但安吾的叛逆比別人激烈了好幾倍。但轉入東京的豐山中學後，安吾在運動方面大活躍，也參加日本全國中等學校競賽，居然獲得了跳高項目的第一名！

安吾的人生，起伏太大了吧！因為他是這樣的人，愛情也異乎尋常。

後來成為坂口夫人的三千代原來是安吾的個人秘書。三千代在安吾家的時候，她突然覺得肚子痛。原來是她罹患了盲腸炎。盲腸已破裂且併發腹膜炎，是需要緊急手術的狀況。雖然手術成功，但三千代得住院五十天以上。那段期間，安吾一直都跟她住同一個病房，幾乎片刻不離地看護她。看三千代的回想錄《kurakura日記》就得知安吾多麼細心照顧她。三千代出院後，兩個人開始一起生活。

到此為止是很美的故事。但跟三千代結婚後的安吾，給她添麻煩的程度，比他曾經幫她做過的多一百倍！

安吾以1946年發表的《墮落論》一躍成為文壇的寵兒，但因為工作量暴增，要維持專注力而服用安非他命。結果，罹患了睡眠障礙，因此也開始服用睡眠藥，最後陷入很嚴重的藥物中毒狀態。

首先是幻覺。安吾突然用手指牆壁說：「士兵們正在衝向敵人！」三千代嚇著看牆壁，當然什麼都沒看到。接下來是被害妄想。安吾家的對面有區公所的宿舍，根據安吾說的話，從那間宿舍的房間裡，一個年輕男子總是偷看安吾。因此，安吾書房的窗簾全天都緊閉著。三千代偶爾為了打掃拉開一下窗簾，若不小心忘了關上，會被安吾罵得很厲害。

還有很多因藥物中毒而引發的異常行為。其中特別誇張的是「從二樓跳樓事件」及「咖哩飯一百人份事件」。有一天，安吾突然說他要從二樓跳下去。不知為何，安吾堅持說：「我非跳下去不可」。而且安吾的一隻腳已經掛在窗框上，三千代用力抓住安吾的腰，對女傭大喊著：「請把棉被鋪在庭院上！盡量多一點！」

就在女傭急忙鋪好棉被後，安吾一躍而下。三千代以為安吾的腳會斷，但就像奇蹟般連一點擦傷都沒有。

接著，向大家介紹很有名的「咖哩飯一百份事件」。這起事件發生的是1951年，是安吾的被害妄想特別嚴重的時期。好朋友檀一雄擔心安吾的精神狀態，讓他及三千代住他的家大概一個月左右。安吾因為服安眠藥過剩，又產生了異常行為。他命令三千代說：「妳叫外送一百人份的咖哩飯！」為什麼是咖哩飯？為什麼要一百人份？知道這個答案的人，全世界應該只有安吾一個人吧！三千代實在沒辦法，按照安吾的吩咐去做。《kurakura 日記》裡寫著如下。

安吾第一個盤腿坐在檀家的庭院草坪上，開始吃咖哩飯。我，檀先生等人也在草坪上一起吃咖哩。我們一邊吃，一邊看望著陸續被送過來的咖裡飯在木製平台上擺成一排的樣子。

陪伴安吾，默默吃咖哩飯的三千代、檀一雄及他的家人，他們眞是偉大。身為妻子，身為朋友，他們也是異乎尋常的。如果沒有這樣的人們，安吾別說是文壇的寵兒，就連做社會人士的資格都喪失了吧！

順便提到，檀一雄也是太宰治的好朋友。如果你想知道檀一雄再次活躍的故事，請繼續閱讀下一章「太宰治篇」。

坂口安吾©wikipedia。(圖/EZ叢書館提供)

(本文摘自《日本偉大文豪的不偉大故事集》/EZ叢書館)

【作者簡介】

戶田一康

日本神奈川縣人，畢業於早稻田大學第一文學部日本文學專修。

台灣東吳大學日本語文學系研究所文學博士。

現任真理大學應用日語學系副教授。

著有《日本妖怪100抄：Nippon所藏日語嚴選講座》、《連日本人都沒看過的超有梗日本故事選！》（皆EZ叢書館出版），《讀日文：潛入推理迷霧看日本經典》（眾文出版），《日本文豪一○○年：說作家的怪誕，聊作家的文學！》、《日本近代文豪一○○年：BUN-GO!透過文豪之眼閱讀日語，深入時代與文學的核心》、《日本復古新語‧新鮮事：從日本老年代學新語彙、新風俗、新知識》（皆光現出版），《三人の日本語作家──葉石濤、周金波、及びリービ英雄》（鴻儒堂出版），以及《日本語達人之道》、《男言葉VS.女言葉 日語男女大不同》等書。