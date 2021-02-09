大陸吉林某村落近日經常有東北虎出沒獵殺家犬和羊隻，一名攝影師得知消息後，特地前來蹲守，沒想到竟真的拍攝到驚人的獵食畫面，只見被栓在院子的黃狗才叫了一聲，立刻就被東北虎飛撲、咬住脖子，他上前阻止想救狗的村民，卻不小心走得太急，近距離和東北虎對看了10幾秒，讓他嚇得直喊：「超恐怖」。

綜合陸媒報導，攝影師王蒞翔為了拍攝東北虎，在吉林某村落蹲守了好幾天的時間，還設置了好幾個紅外線相機，沒想到日前竟真的拍攝到了東北虎進食的驚人畫面，從監視器畫面可以看到，當時被栓在院子的黃狗似乎感覺到威脅靠近，才向後方吼叫了一聲，就立刻被東北虎飛撲在地、狠咬住脖子。

當時村民們聽見黃狗的哀嚎聲，都紛紛出門想要救狗，王蒞翔為了他們的安全，立刻衝上前阻止，並想拍攝一些照片，然而卻不小心走得太急，沒抓準距離，僅和東北虎隔了7、8公尺遠，一人一虎就這樣對看了10幾秒的時間，東北虎見他沒有要後退的意思，才終於放下口中的黃狗跑走了。

王蒞翔透露，自己事後回想起當時的場景才驚覺危險，突然有了害怕的感覺，他也推測，可能是因為今年降下大雪、缺少獵物，東北虎才會頻繁闖入人類的生活環境來獵捕牲畜和家犬。

另外，經過當地林業部門的確認，王蒞翔所拍攝到的是一隻成年雌性東北虎，年齡約落在2歲。