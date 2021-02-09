為了呈現完美的頭髮造型，有些人會使用髮膠或髮蠟讓頭髮稍微「聽話」一點，不過有些產品可千萬不能亂用！外國一名女子因為髮膠用完了，她竟異想天開，拿出「工業用強力膠」定型，導致頭髮全都黏死在頭上，不管用任何方法都無法去除膠水，讓她相當崩潰。

綜合外媒報導，女子泰西卡（Tessica Brown）近日在抖音上傳一段影片，她表示自己前陣子在家裡梳好頭髮後，因為髮膠噴霧剛好用完了，為了定型她突發奇想拿出工業用的「金剛固力膠」（Gorilla Glue）往頭上塗抹了一些，本來以為這樣做效果會更好，沒想到卻導致她整頭頭髮都牢牢地黏在頭皮上，一動也不動，「那真的是最爛的主意！大家千萬不要嘗試」。

泰西卡也透露，自己在一個禮拜內就洗了15次頭，還曾用椰子油、茶樹精油和消毒酒精塗抹在頭上，但卻沒有任何幫助，後來她也去過醫院急診室，但似乎也無法解決硬梆梆的頭髮問題；如今，頭上的膠水變得越來越緊，讓泰西卡出現頭痛、不舒服的症狀，但卻遲遲沒辦法去除膠水，甚至連剃下頭髮都做不到。

泰西卡嘗試用醫院拿回來的物品去除膠水，但看起來並沒有幫助。(影片來源/YouTube/Tessica Brown)

不少網友和明星都紛紛轉發她的影片，試圖幫忙找到方法，泰西卡也透過社交平台募資，希望可以透過手術來移除已經損壞的頭髮。而金剛固力膠的生產公司最近也給出回應，建議泰西卡可以先在頭上塗抹酒精，再慢慢用梳子梳開，不過強力膠黏住的時間太長，他們認為髮根很可能早就全部斷裂。