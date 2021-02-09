孩子們的童言童語雖然非常可愛，但有時也會讓父母哭笑不得。國外一名媽媽的丁字褲不小心黏在女兒球鞋的魔鬼氈上，還被穿去學校，女兒更加碼爆料媽媽的壞習慣，讓校長和所有老師全都傻眼了，媽媽也覺得超級丟臉，開玩笑地直呼要幫女兒尋找新學校。

根據《每日郵報》報導，這名媽媽葛蕾絲（Gracie Noe）在抖音上傳了這段影片，只見她用單手遮掩自己的臉，露出一副「生無可戀」的表情，而她的6歲女兒則在鏡頭外開心地分享著「案發經過」，指出自己當天穿著黏有媽媽丁字褲的球鞋去上學，老師看到後提醒她鞋上有東西，但她卻走向校長，爆料道：「這是我媽媽的內褲，她的房間很亂」。

老師之後也貼心叮嚀，應該把內褲放進口袋裡，不過女兒進到教室後又把它拿出來展示給同學們看，更開口解釋：「這是今天早上黏在我鞋上的東西」。如今全校的人都知道這件事，讓葛蕾絲覺得尷尬又好笑，她也開玩笑地在影片配上文字，直言正在替自己的6歲女兒物色新學校。

不過更讓葛蕾絲意外的是，這支影片截至目前為止，觀看次數已經突破了700萬，不少網友都被她女兒天真又可愛的言行給逗笑了，紛紛留言：「『千萬別買魔鬼氈鞋子給小孩』，已經做好筆記，謝謝警告」、「小孩會把一切都說出來」、「妳已經變成全校的傳奇人物了」、「孩子們真的是最大的破壞者」、「希望那個丁字褲是乾淨的」。