因為新冠肺炎肆虐，不少餐廳都會派人幫客人噴灑酒精，進行手部清潔，有些則會在店內放置酒精消毒機，提供客人使用，但若是標示不清楚很可能就會鬧出笑話！近日有網友外出用餐時，就看見一名客人誤將鐵捲門開關當成酒精消毒機，一按下去鐵捲門就發出「轟隆巨響」關下來，讓大家全笑翻了。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，透露自己日前去某間餐廳用餐，有一名客人在盛裝醬料的時候，剛好看見餐具自助區的牆上有兩台方形的機器，因此下意識地就伸手想要進行酒精消毒。

但是當他一按下去，店內卻突然傳出「轟隆轟隆」的聲響，轉頭一看，竟是店家的鐵捲門關了下來，這才終於曝光這個機器的「真實身分」，並不是酒精消毒機，而是控制鐵捲門的開關，搞笑的突發狀況讓整間店的客人全都看傻了眼。

逗趣的經過讓大批網友都笑到不行，紛紛留言：「求客人心理陰影面積」、「媽呀，太像，根本絕佳位置」、「其實是一鍵全店消毒」、「為什麼要放這啦哈哈哈」、「老闆都不耐煩了啦又來」、「聰明的要貼張標籤」、「想看客人驚恐的表情」；還有人分享類似的超糗經驗，引起熱議：「我是往後坐背壓到開關，直接關了半間店的燈，其他客人可能以為有人要求婚之類的」。