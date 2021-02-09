搭乘飛機時因為身處空中，如果發生突發事件很難求援，通常都得等到降落才有辦法處理。外國一名空姐之前在抖音上分享，如果飛機飛行途中有乘客不幸身亡，除非機上有多的座位，否則就會將死者遺體留在原本的位置上，就算旁邊有其他乘客同坐也不會移動，驚悚的真相讓不少網友都嚇壞了。

根據《Insider》報導，25歲的希娜（Sheena Marie）已經擔任空姐2年的時間，曾經待過3間不同的航空公司，她去年8月在抖音平台拍攝影片分享航空秘辛，其中就包含了「如果飛機飛行途中有乘客不幸身亡，該如何處理？」的問題。

希娜透露，如果發現有人離世，空服員首先會上前檢查他的心跳和脈搏，如果確認該名乘客是因心臟病過世，他們無法進行CPR，只能將遺體留在原位，蓋上毯子並繫上安全帶以策安全，除非機上最後一排的座位是空的，空服員才會將遺體移過去平放。

等到飛機降落後，空服員會先讓所有乘客下機，專業的醫療團隊也會上機確認該名乘客是否真的死亡，宣判後會把遺體搬運下機，並通知死者的家屬；而這架飛機也會被迫停飛，進行調查與清潔，有時還必須更換整個地毯和座椅。

不少網友對於「遺體被留在原位」感到相當驚恐，有人崩潰地說道：「很抱歉，但如果我那排有人死掉，我才不要坐在旁邊」，希娜也親自回應：「你會坐在我們叫你坐的地方」；另外還有人憤怒地留言：「如果讓我和遺體坐在一起，我絕對會對航空公司提出告訴」，不過希娜態度也很強硬，直接回嗆：「你肯定會告輸」。

事實上，國際航空運輸協會（IATA）對於死者的處理方式確實和希娜所說一致，可能的話，會先將遺體移至人員較少的位置，但飛機滿員的狀況下，就會讓遺體留在原位；而且驚人的是，遇到這類事件飛機不需要緊急降落，機長會和航空交通管制中心和航空醫療機制公司「MedLink」進行討論，再做出最終決定。