不少農場會飼養牧羊犬，作為趕羊的好幫手。英國一名男子在去年4月，救了一隻奄奄一息的小羊，沒想到待牠恢復健康後，反骨的牠竟然不怕家中的牧羊犬，甚至每天追著對方跑，形成非常有趣的畫面，而影片曝光後，逗得14萬人捧腹大笑。

根據《每日郵報》報導，61歲的英格萊德(Ronnie Ingledew)與妻子菲麗帕(Philippa)、兒子納特(Nat)在去年4月，發現一隻瀕死的綿羊，起初牠奄奄一息，於心不忍便將小羔羊帶回家照料，期間牠還必須用管子餵食，菲麗帕甚至得住在廚房隔壁徹夜照顧羊。

經過治療後，順利救回小羔羊一命，由於認為牠是奇蹟，因此將其取名為「荷普(Hope)」，最終也漸漸恢復健康，僅10個月大的荷普變壯後，經常與家中6歲邊境牧羊犬米斯特(Mist)玩在一起，荷普會與牧羊犬玩你追我跑的遊戲，而且每天出現3至4次，一玩就是10分鐘以上。

菲麗帕表示「荷普並未被圈養起來，牠可以四處亂走，所以牠一旦發現米斯特後，就會追著對方跑」，儘管荷普現在與其他羊隻一起住在外面，但牠似乎以為自己是一隻狗，「當我們出去散步時，牠還會跟在身後一起走」，甚至喜歡追著牧羊犬跑，指米斯特與荷普的角色根本互換了，而夫妻倆偶爾也會讓荷普進屋內睡。

影片上傳至臉書粉專「Short Haired Border Collie Fans!!」，不少網友表示「這一隻羊是不是搞錯身分了」、「牠們也太可愛了吧！畫面好有愛」、「這一隻牧羊犬被追到懷疑狗生了吧」、「到底誰是狗誰是羊？我被搞得好混亂啊」、「這一隻綿羊有牧羊犬魂」。