99.9%的人家裡的寵物都當｢毛小孩」養著、疼著、寵著，那種栓在家門口看門的不算，因為沒有人會把自己的孩子栓在門口看家，但最近遇到一位要求做寵物溝通的B先生，卻著實讓我開了眼界。

他們家的小冬喵喵，身分竟是｢員工」，他是以老闆的身分，希望透過寵物溝通師告誡這位｢員工」：你給我乖一點。

一開始聽到這樣的｢員工」說，我以為只是開玩笑，但他提出要求，希望這位住在員工宿舍的小冬喵喵，進到辦公室時，不要跳到辦公桌上，因為這樣會把文件弄亂、甚至打翻水杯。

像這樣一昧｢要求」毛孩不可這樣、那樣的人，老實說我不是很想接，但從他的表達裡，我隱約還是嗅出他有滿滿的父愛，應該只是不知如何表達才來找我吧，於是姑且一試。

我花一小時讓自己靜心，開啟溝通模式，對著小冬可愛的照片聊了起來，發現這是一隻很願意溝通的喵。

小冬喵喵：｢我希望他不是老闆，而是｢拔比」，且可以帶我回家住。我不要當員工、我不要住員工宿舍，我想要享受拔比的愛，還有家的溫暖。」

小冬還說：｢跳上辦公桌看到大家的緊張樣，我覺得很好玩」，原來這樣可以吸引大家的注意。

我：｢你老闆不希望你跳上辦公桌，怎麼辦？你可以做到嗎？」

小冬：｢阿姨，我是一隻喵喵ㄟ，喵喵本來就喜歡跳高高呀！」｢拔比、哦不，我是說「老闆」，他不喜歡小冬跳上辦公桌呀？那小冬就儘量不要跳上去好了，可是我不保證我可以忍得住，我想看看他們都在幹嘛呀！」

我：｢我來跟老闆商量，幫你在辦公桌旁邊設一個高架台，讓你一樣可以跳高高，可以看到大家、又不會打翻水杯，好不好？」

小冬歡喜，滿口答應。

溝通完我馬上打給B先生，希望轉達小冬的想法。但直到此時我才發現，B先生的｢老闆說」不是假的，因為他就像很多老闆一樣，完全不想聽員工在想甚麼或講甚麼，小冬說什麼，他一概沒興趣，只一再問我：｢小冬員工到底收到指令沒？會不會乖一點？」

B先生：｢牠看到我靠近就溜走，一點都不懂得撒嬌，不像其他貓狗那麼熱情，如果牠繼續這樣，我考慮再養一隻乖一點的。」原來他對於乖的定義，就是要百依百順照著他的指令動作。

我聽出來了，他根本期待養的是一隻狗，他完全不知道，貓咪就是喜歡跳高高、貓咪就是喜歡耍酷、耍高冷。他滿心期待一隻狗的熱情、卻偏偏找了一隻貓。

他對小冬所有要求的背後，都只是反映出因錯誤期待而產生的挫折；而小冬這頭也不知怎麼靠近｢老闆」。兩個想要互相暖的生命，在一開始定位為員工老闆就已經拉開了距離，加上他把貓當成狗來期待，以為只要多多訓練、對牠兇，牠就會聽令行事，根本不可能。

身為寵物溝通的我只能點到為止，但總覺得沒能幫到小冬，有點對不起牠，心裡總是掛念。結果這幾天從B先生臉書上竟然看到他開始曬小冬的賣萌照片，明明字裡行間都是愛，卻不承認！

看來小冬的話B先生多多少少有聽進去，希望小冬快快被收編進老闆｢家裡」，當個真正有權利任性的毛小孩，可以自由自在地做隻貓，不用被當員工或狗期待！