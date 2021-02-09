若以低價買到房子，不少人都會很開心，但也擔心房子是否有問題。蘇格蘭一名喜劇演員，表示自己在當地房仲網，相中一間價值6萬英鎊且位於格拉斯哥的房子，正當他以為賺到時，突發奇想用Google街景查看環境，豈料卻發現便宜賣的真相。

I’ve been trying my best to save for a flat/house and found somewhere that that was cheap, it made me think that something wasn’t right.



So I just checked the Google maps of it and this was the first photo 😂 pic.twitter.com/P3fm0s9eHw — The Vegan Gorilla (@DarrenConnell87) February 2, 2021

根據《每日郵報》報導，33歲喜劇演員康奈爾(Darren Connell)為了買房，日前努力存錢，期間透過當地房仲網，發現位於斯普林伯恩區(Springburn)有一間售價6萬英鎊(約新台幣230萬)的獨棟房子，且為少見的一房格局，還設有車道與私人花園。

康奈爾對此非常開心，以為自己撿到便宜，但卻越想越不對勁，於是便用Google街景查看環境，沒想到在2014年8月拍攝的街道照中，發現附近一間房子前，竟出現警察的身影，似乎是剛從屋裡走出來的，手裡還拿著文件，往左滾動又可以看到另一名警察。

原來房屋售價會如此便宜，是因為此區域較為混亂，CACI國際公司在2010年進行研究，發現斯普林伯恩區是蘇格蘭暴力犯罪最為嚴重的社區，其中高達42％的居民擔心遭受暴力侵害，雖然不確定員警至附近是為了何事，但目前康奈爾已暫緩購屋計畫。

不少網友則表示，「買到賺到，還有警察當警衛」、「搬進去若在花園發現骨頭別太驚訝，畢竟警察不一定有時間去找屍體」、「去年我也有遇到類似經歷，在一個環境不錯的地區相中一間房子，當時也很困惑為何如此便宜，結果去看了街景，發現街道上出現半裸的瘋子」。