英國最孤獨的大象！亞洲象安妮出生後，被不肖人士帶至馬戲團表演，訓練導致身上留下大大小小的傷口，遭虐待長達50年，所幸之後被救出，住進朗利特野生動物園，但由於牠從來未看過其他同類，因此民眾也發起送牠見家人的連署。
綜合外媒報導，亞洲大象安妮(Anne)出生後，被羅伯特(Bobby Robert)納為馬戲團動物，毆打並被強迫表演各種雜技，時間長達50年，馬戲團成員為了訓練牠，甚至會用乾草叉刺安妮，直到2011年，羅伯特因虐待動物被判刑，安妮最終交給朗利特野生動物園(Longleat Safari Park)照顧，讓牠可以在園區內自由活動。
不過，由於動物園並未照顧過大象，因此園區內也僅安妮一隻，牠回到英國將近20年的時間，都未曾見過自己的同類，讓民眾非常不忍，因此有人發起連署，發起人蘭弗爾(Adrian Lanfear)表示，「牠可能認為，自己是世界上最後一頭大象了」。
群眾連署希望將安妮送至法國利穆讚的大象天堂(Elephant Haven)，讓牠可以與其他大象相處，近年來因歐洲越來越多國家禁止馬戲團，訓練野生動物作為生財工具，大象天堂就是大象庇護所，用以保護曾於馬戲團生活過的大象，而他們對此也回應，已準備好歡迎安妮的加入。
不過雖然連署人數眾多，但朗利特野生動物園則表示，由於安妮年事已高，而且還患有關節炎，狀況相當特殊，而且此年紀的牠，已不適合回到多頭大象的族群裡，但若想在園區內增加一隻來陪伴牠，動物園會進行評估，目前園區也有最妥善的照護。
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