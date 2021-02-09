果然是初生之犢不畏虎！大貓熊寶寶「圓寶」經常在戶外活動場趴趴走，近日牠甚至突破「熊」生巔峰，爬到樹木最高點，還趴在樹上不肯下來，有網友透露，「圓寶」待在上面將近4小時，最後在保育員「彪拔」誘騙下才爬下樹，得知真相的牠，臉上掛著不甘願的表情被抱離開。

大貓熊寶寶「圓寶」完全不怕高，爬到樹的最高頂端，一待就是4小時，甚至不願意離開樹幹。(影片來源/youtube/臺北市立動物園)

臺北市立動物園日前在youtube頻道指，由於近日天氣轉涼，昨(8)日戶外活動場由「圓圓」跟「圓寶」當班，期間媽媽「圓圓」爬到平台上，就慵懶的趴在上面睡覺，但卻遲遲未看到寶寶「圓寶」的身影，仔細一看才發現，嬌小的牠竟爬到樹上。

臺北市立動物園更表示，「圓寶」是爬樹高手，甚至牠還突破自己，達到「熊」生最高峰，只見牠爬上茄苳樹稍，之後就攀在樹邊不肯離開，期間甚至悠哉的靠在樹幹上，不斷用前肢抓樹皮，途中還滑下一條小短腿，在樹上盪來盪去，模樣看起來非常可愛。

一名到場的遊客表示，當天1點多抵達動物園，就至大貓熊館看「圓寶」，發現牠掛在樹稍上，豈料下午4點再次前往時，只見「圓寶」還賴在同個位置，最後為了將牠帶下來，彪爸與其他保育員在樹下墊了一張布，並用長竿子引誘牠，「圓寶」才慢慢爬下來，但當彪爸欲上前抱牠時，「圓寶」似乎不願意離開樹幹，一臉不甘願的被抱離戶外展示場。

大貓熊館戶外活動場近日進行除舊佈新，主要設置「寶寶防爬裝置」，以預防「圓寶」至戶外活動場活動時爬得太高，因此先在較高的樹木底下，安裝鐵片並圍起來，而圍住的高度並不會影響成年大貓熊，因此「團團」、「圓圓」及「圓仔」的爬樹空間並不會被干擾到。