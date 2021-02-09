這一條狗成精了！大陸吉林省長春市街頭上，日前出現一位騎腳踏車的老翁，車後面還拖著一輛滑板車，但仔細一看會發現，站在滑板車上的主角並不是小朋友，而是一隻狗，從後面看讓人誤以為是老翁的孫子站在滑板車上，畫面曝光後，也讓不少人哈哈大笑。

綜合陸媒報導，當時有駕駛行駛在長春市馬路上，發現一名騎腳踏車的老翁，在車後綁著一輛滑板車，而滑板車上竟站著一條中型的黃狗，宛如人類一樣的站姿，以後肢站在車上，而前肢則放在手把上，若未仔細看，還誤以為是老翁的孫子站在後面。

有趣的是，黃狗的模樣非常淡定，時不時還往四處張望，似乎早已習慣與主人一起騎車，站在滑板車上也非常得穩，享受騎車樂趣的表情，也讓不少人民眾驚呼。許多網友紛紛表示「狗的快樂就是這麼簡單，只要能陪伴在主人身邊，就是狗生巔峰」、「這隻狗是工讀生吧！不說我還以為是小朋友」。

也有人指責此行為，指狗站在腳踏車後面，且也不在主人的視線裡，若發生危險緊急剎車，狗又未綁安全帶，隨後都可能往前飛撲，若又有車輛剛好經過，狗恐被後方車輛輾過而死亡，目前尚不清楚狗是否是被綁在滑板車上，但一旦發生狀況時，在作用力和反作用力的影響下，狗都可能因此受傷，他們可說是暴露在危險當中。