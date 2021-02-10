二戰是人類史上傷亡最慘重的一役，不過誰能相信，潛艇作為主要的海上武器，竟然會被廁所馬桶給搞沉，看似荒謬的事情，在二戰德國卻是真有其事！

德國U型潛艇是二戰中最神秘的武器，擅長一系列偷襲行動，以「狼群」戰術著稱，它能在大西洋上肆無忌憚的獵殺盟軍船隻，是德軍大西洋戰役的主力。

不過潛艇生活其實是非常危險又艱辛的，一般而言，潛艇每隔一段時間就必須浮上水面，一方面是為了要將蓄電池充電，另一方面也是為了確保足夠的航速。

當時德國潛艇的廚房空間十分狹小，僅能容下兩台電爐和一個清洗餐具的水池，甚至還要保存剩餘的食物殘渣，可以想見空氣中的味道五味雜陳。

再者，當潛艇在惡劣的水面上航行時，海水會從未關閉的艙門大量湧進艙內；而當潛艇在水下航行時，由於通風裝置工作吃力、艇上的動力和機械設備運轉所產生的高溫，潛艇內的溫度動輒40、50度。

同時潛艇內的濕度也十分驚人，艇員們幾乎都是穿著濕漉漉的衣服工作和休息。此外，柴油機工作時的噪音往往令人無法忍受，許多長期在引擎室工作的艇員都患有嚴重的聽力損傷、失眠和厭食症。

而在執行任務的潛艇上沖洗馬桶也不是一項簡單的工作，這項工作存在著一定的困難和危險，因為一旦沖洗不當，可能會引起海水倒灌的苦果。

二戰德軍一艘潛艇U-1206就是因為沖馬桶不當，不小心打開了錯誤的閥門，導致糞便混著海水倒灌進了潛艇。帶著惡臭的液體很快灌滿了廁所隔間，並流入位於浴室正下方的巨大電池組裡，隨後起了化學反應，產生氯氣，接著毒氣充滿整艘潛艇。

眼見情況越來越失控，在潛艇長的命令下，艇員們拋棄了壓載艙、發射了所有魚雷，希望改善已進水的潛艇的浮力。沒想到，屋漏偏逢連夜雨，當潛艇被迫上浮後，在海面上又遇到盟軍的飛機攻擊，為了保命，艇上人員只能鑿沉潛艇，棄船逃生。

所幸當時事發地點離海岸很近，艇員拚命划著橡皮艇迅速撤離，不過遺憾的是還是有3名艇員在海上的風浪中不幸喪命。至於這艘U-1206潛艇沉沒後一直下落不明，直到2012年才被發現殘骸。