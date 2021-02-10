陷入絕境的時候，任何微小的細節都有可能成為獲救的關鍵！日本綜藝節目日前就分享一則觀眾投稿的驚險經歷。該名觀眾表示自己曾經意外墜落200公尺深的山崖，正當瀕臨崩潰邊緣的時候，突然想到一妙招，最後果真成功獲救。

根據港媒《香港01》報導，日本綜藝節目《THE突破ファイル》會不定期向觀眾募集自己最驚險的經歷，如果被選中會特別請演員、藝人來重現故事，日前就播出一名男觀眾田中あきお（化名）的「地獄求生記」。

田中表示，自己一直夢想能在大自然中擁有一間山中小屋，某日他開車前往郊外視察環境，路上卻突然竄出一隻小動物，他為了避開，不小心連人帶車衝出旁邊的200公尺深的山崖，好在車身被植物纏住，減緩車子墜落的速度，才讓他沒有受傷。

田中正想打電話求救的時候，卻發現手機剛好沒電，還自動關機，接著又嘗試大聲呼救，但因為身處人煙稀少的偏僻山區，根本沒有人聽的到，而且他墜落的地方周圍都是懸崖峭壁，也無法自行離開。經過了一天之後，田中在附近找到一個水源，暫時恢復點體力，但想到自己可能會死在這，馬上又陷入絕望之中。

後來他打起精神又試了用生火產生煙霧、樹枝排出大型求救訊號等方法，卻全部宣告失敗。此時受困將近72小時的田中不管是體力還是精神都已經到達極限，瀕臨崩潰邊緣。

這時他突然想到，放在車上的漫畫有幾頁是彩色的，在一片綠油油的森林中應該看起來格外突出，於是他在有車子經過的地方奮力的揮動漫畫紙片，果真成功吸引到一名經過女駕駛的注意，馬上替他報警，讓田中順利獲救，結束這九死一生的經歷。