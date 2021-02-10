無論是想尋找歷史遺跡、神秘空間

還是要當個都市偵探、探索城市小旅行的點子

本書都能讓你，對「未知世界」的想像力激增

今天走在全球大部份的城市裡，我們踩著的那片地，恐怕不是只有人行道而已。

本書將腳下的土地一層一層剝開，窺探令人目眩神迷的纜線導管、地底管道、排水設施、墓穴、地窖、水井、地道、捷運或地鐵、古老建築的地基等。

書中記載了 30 多個城市的地底空間，從北美洲到南美洲，從亞洲太平洋到歐洲大陸，許多神奇的空間逐一浮現，包含：

★ 蒙特婁、多倫多廣大的地下購物空間，風雨無阻

★ 莫斯科神秘的「深層軍用地鐵系統」

★ 墨西哥市地鐵線上的猛瑪象與祭祀神殿

★ 赫爾辛基在冷戰時期開鑿出的巨大避難空間，如今持續擴大

★ 東京市區驚人的地下神殿：首都圈外郭放水路與全球最密集的運輸網路

★ 華府地下，竟有一個小型捷運系統，供聯邦公務員使用

【精彩書摘】

東京 相遇在巨型都市中

東京都會區是世界上人口最稠密的地區，位於日本關東平原，擁有超過三千八百萬人口，面積達一萬三千五百平方公里，GDP更高達一點八兆美元，因而同時也是世界上經濟最發達的城市。東京座落於本州島的東京灣，這是日本四大島嶼中面積最大的一座，城市歷經多次地震摧殘，一再於廢墟中重建，中心歷史最悠久的區域原稱「江戶」，即江口之意，不過當時江戶還不是日本首都。要一直到1868年，才由明治天皇建立了現代的東京，意為「東邊的城市」，並將日本首都由京都遷至此處。

自然的力量

東京是一座非常龐大的城市，但其所處的地理位置，使城市很容易受到各式自然災害影響，特別是地震、海嘯、及水災三者，這也連帶影響到都市的建設，包括地上及地下。

受到某種不知名的興奮及無法滿足的慾望影響，東京充滿了摩天大樓，這些摩天大樓的地基都打得相當深，以便牢牢抓緊岩床。而新建的建築，則是必須在錯綜複雜的地底設施、下水道、及地鐵間，殺出一條生路，以打下足夠穩固的地基，使地上的建物不致倒塌。東京目前擁有至少三百座高度超過一百公尺的建築，而在最近幾次的大規模地震中，這些超高的建築物都安然無恙。

都市化的足跡遍及整個東京灣，以前從東邊的木更津，經東京市區，開車到西邊的川崎，需時大約九十分鐘。但在1970年代，展開了一項計畫，預計興建一條包含跨海大橋及海底隧道的公路，連接廣闊的東京灣兩岸。經過將近十年的工期，斥資一百一十億美元，東京灣跨海公路（Tokyo Bay Aqua-Line）於1997年啟用，將原先一百公里的路途，大幅縮短為十四公里。海底隧道深達四十五公尺，長達九點六公里，啟用時為世界上最長的海底汽車隧道。而21世紀啟用的山手隧道更是打破了長度紀錄，長達十八公里，該構想最初於1970年代出現時，是設計為高架高速公路，但飽受環保人士批評，最終於二十年後改採隧道形式，光是建造起始路段，就花了十五年，又過了十年才全線通車。

除了地震之外，水災是東京的另一個問題，因為東京雨量非常高，夏天雨季的時雨量高達一百毫米，1991年發生的大型水災，曾造成三萬棟建築物淹水。為了處理颱風帶來的過多雨量，東京政府提出了相當瘋狂的計畫，稱為「首都圈外郭放水路」（Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel），簡稱「G-Cans」，此外還擁有「地下神殿」的外號。這座防洪系統擁有五座巨大的混凝土蓄水池，位於東京北邊四十五公里的春日部，地底五十公尺深處，蓄水池之間由六點五公里長的隧道連結，每座蓄水池的容量高達六十七萬平方公尺。防洪系統的建造於1993年展開，總共花了十三年，斥資二十億美金，但這些代價都值得！每年這些巨大的蓄水池，都會被颱風帶來的雨水注滿好幾次，水滿了之後，將會安全排入江戶川，最後匯入東京灣。現代大多運用排水系統，來處理過多的雨水，但這些雨水，最後卻是匯入歷史悠久的聚居地附近，例如江戶及小傳馬町。有些說法認為，1700年時，江戶是世界上最大的城市，1678年進行的「人口普查」顯示江戶人口為五十七萬零三百六十一人，到了1721年，可能已經超過一百萬人，因而處理廢水，便成了一個重大的問題！當時的學者曾記錄用人力及船隻處理廢水，但最近考古學家發現了1864年的神田下水道，總長大約六十五公里，格局方正，為木製的管線及水道，此外，江戶後來也從四十三公里外的山上，引進多摩川的河水。

從這張東京都會區的鳥瞰圖，僅能窺見世界最大都會區的一角，地底下埋藏的設施與交通服務，只能用眼花撩亂來形容。東京的GDP將近兩兆美元，面積達一萬三千五百平方公里。(圖/遠流出版提供)

東京灣跨海公路於1997年啟用，包括跨海大橋及海底隧道。照片中顯示的部分，為高架公路與海底隧道銜接處，而中央的人工島則是海底隧道通風系統的所在位置，稱為「海螢火蟲休息站」，含有廁所、休息區、餐廳、遊樂中心等設施。(圖/遠流出版提供)

東京的地底城市

東京地鐵近來啟用的新路線，包括第六線日比谷線及第七線大江戶線，興建的速度都比預期還快，使得有些人推測，這些路線可能使用了先前便已存在的隧道。

日本作家秋庭俊（Shun Akiba）認為，現代的東京下方，擁有一座隱藏的地底城市，他起初是無意間在檔案中，發現幾條看起來像是標示錯誤的神祕隧道，位於地鐵下方，接著便開始著手調查。隨著調查逐漸深入，情況也越來越撲朔迷離，他開始注意到從現存的地鐵路線中，延伸出去的神祕隧道，但這些隧道卻不存在於任何地圖或是工程檔案中。

東京大眾運輸路線的總長度，在官方說法中大約是兩百五十公里左右，但秋庭俊認為，東京下方擁有的隧道長度，可能長達兩千公里。他也列出了建立在巨大地底空間之上的建築物，這些空間先前便已存在，卻沒有出現在任何檔案中，例如日本國立國會圖書館（National Diet Library）的地下八層空間，就不是由該機構所建。秋庭俊寫道：「這些都市地底設施，很有可能是為了核子戰爭興建。」然而，針對這些神秘的空間，日本政府從未正面回應。

(本文摘自《地底城市》/遠流出版)

【作者簡介】

馬克‧ 歐文登 Mark Ovenden

知名英國作家、演講人、英國皇家地理學會成員。他在英國廣播公司第四頻道開設

關於字形的節目，也是英國廣播公司的廣播節目主持人，著作主題圍繞在都市環境，

還有大眾運輸網絡的建築、指示符號設計與字形選擇等。他最暢銷的書籍包含《全

球交通路線圖（Transit Maps of the World）》、《環球偉大鐵路地圖（Great Railway

Maps of the World）》、《巴黎地鐵風格（Paris Metro Style）》以及《倫敦地鐵設計

（London Under）》。