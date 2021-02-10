北極熊交配太激烈，沒想到竟導致配偶喪命。由於近日北極熊進入交配季節，因此美國底特律動物園便將2隻北極熊放於同一區，試圖讓牠們看對眼並繁衍後代，豈料公熊在交配過程中，疑似過於激烈，最終導致母熊不幸死亡，也讓動物園相當納悶。

根據《CNN》報導，底特律動物園(Detroit Zoo)8日試圖進行繁殖，便將20歲母熊「安娜娜(Anana)」與16歲公熊「努卡(Nuka)」放進同一園區，希望趁交配季節，讓牠們順利懷孕，豈料公北極熊疑似交配過於激烈，導致安娜娜意外被殺死。

園方發現後，趕緊用食物進行引誘，讓努卡遠離現場。底特律動物園的動物科學家卡特(Scott Carter)表示，「這完全出乎意料之外，我們對於失去安娜娜感到非常震驚」，而且努卡在動物園生活超過10年，從未有傷害雌性北極熊的情形，牠先前曾與8歲母熊蘇卡(Suka)交配，期間也沒有出現攻擊行為，並產下雙胞胎幼熊。

努卡於2011年送至底特律動物園，安娜娜則於2020年1月加入，在園區內生活僅1年多的時間，原本是作為保護瀕危物種計劃的一部分。而底特律動物學會發言人羅斯(Christina Ross)表示，這2隻熊從2020年就在一起生活，相處過程也未發現任何攻擊行為，目前無法確認安娜娜的死因，不過熊類在進行交配時，公熊會緊抓母熊的後頸部，看起來具有攻擊性。