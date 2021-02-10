聰明的流浪貓，靠自己找到主人！墨西哥有一名女子，先前經過當地一間超市時，發現店門口前坐了一隻流浪貓，隨後便蹲下來撫摸牠，而貓起身將她帶領至店裡，更走到貓食區挑選，甚至用爪子指出想吃的貓糧，讓女子看得哭笑不得，最終決定收編牠。

根據《Boredpanda》報導，33歲的小學老師塔妮亞(Tania Lizbeth Santos Coy Tova)在去年4月，欲至彼德拉斯內格拉斯(Piedras Negras)一間超商時，發現店門口坐著一隻流浪白貓，而且不斷盯著她看，塔妮亞便蹲下身撫摸牠，豈料流浪貓隨後竟跟著她走進超商。

幾秒鐘後，甚至帶著塔妮亞走到貓食區，並用爪子指向貓糧，告訴對方牠喜歡的貓食品牌，逗得塔妮亞哈哈大笑，當她伸出手拿起一包貓糧時，流浪貓會興奮地用爪子抓食物，面對如此聰明的貓咪，塔妮亞最終決定收編牠，由於貓沒有尾巴，因此將其取名為「兔子(Rabbit)」。

塔妮亞還為愛貓創IG帳號「conejo_elgato」，如今擁有2.3萬粉絲，她表示，不清楚「兔子」先前是否有被人虐待過，還是在街頭與其他動物發生爭執，身上留下大大小小的傷口，不過經過治療後，如今牠變成一隻帥氣的白貓，塔妮亞在此之前都未養過寵物，指能收編愛貓「兔子」也讓她更加尊重且愛護其他動物。

如今事隔9個月，「兔子」已褪去髒兮兮的外貌，模樣越來越可愛，甚至還當上寵物食品的代言貓，而網友對於貓機智的舉動，也直呼不可思議，紛紛表示「好聰明的貓啊！居然幫自己找到主人」、「這一隻貓咪很霸氣，硬逼路人進貢罐罐給牠吃」。