公園突下陷裂出巨坑，底下竟藏8萬具屍體！英國利物浦的「格蘭特花園」一處草皮，日前突然大面積塌陷，導致出現一個巨坑，當地居民正好目擊過程，表示此處多年前是一座公墓，埋葬的遺體多達8萬具。

Sitting above a former cemetery which is believed to hold up to 80,000 bodies 由 Daily Express 發佈於 2021年2月8日 星期一

根據《利物浦回聲報》報導，位於利物浦(Liverpool)的「格蘭特花園」(Grant Gardens)在19世紀時，作為利物浦大型公墓使用，並於1914年開放，估計埋有8萬多具的遺體，直到兩次世界大戰期間，才被改建成公園，豈料近日卻發生塌陷狀況。

附近居民雪莉(Shirley Hand)當時正在遛狗，地面下陷後發生巨大聲響，立即吸引她的注意，隨後便發現這個巨坑，並拍照分享至臉書，引發眾人討論，雪莉表示，「在巨坑被封住前，我就已拍下它的狀況，由於知道很多年前公園是個墓地，不禁令我毛骨悚然」，嚇得她甚至不敢往坑裡看。

利物浦市議會發言人表示，雖然墓地上的墓碑及紀念性建築物已被拆除，不過地底下的墓穴採填充方式處理，至今結構仍完好無損，推測墓穴先前可能並未被確實填滿，再加上近日天氣過於潮濕，才會發生塌陷問題，而相關單位已至現場勘查，並計畫先填補塌陷的坑洞，再重新建造一座土堆，預防日後再度塌陷。