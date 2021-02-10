澳洲查爾斯史都華大學日前進行監看遊隼計畫，期間發現新手「遊隼」，抓到一隻超級鸚鵡回巢，隨後開始大快朵頤一番，短短10分鐘內，超級鸚鵡就被吃到屍首分離，讓不少人看了非常不忍，直呼「大自然就是這麼殘酷」。

新手遊隼抓到一隻超級鸚鵡，回到巢穴裡大快朵頤一番，支解過程讓不少網友心碎。(影片來源/youtube/Liznm)

澳洲查爾斯史都華大學(Charles Sturt University)進行遊隼監看計畫，日前在youtube頻道分享影片，其中有一隻遊隼叫做Izzi，出生於2020年6月，還算是「菜鳥」，正在練習如何狩獵，起初技術不夠純熟的牠，帶回巢裡吃的多為蟬等小型獵物。

但在2020年12月23日的監視畫面中可見，牠竟帶回來一隻超級鸚鵡(Superb Parrot)，Izzi腳緊緊抓著獵物，順利降落於巢箱中，而腳底下的超級鸚鵡疑似已經斷氣，而公的超級鸚鵡擁有黃色前額，喉嚨邊界呈現紅色帶狀，而母鳥與幼鳥則全為綠色，由此可知此為一隻母鳥。

儘管知道自然界是殘酷的，但仍讓不少愛鳥人士，不敢看完影片，表示「我愛鸚鵡，但我很高興牠不是在活著的情況下被吃掉」、「作為一個愛鳥者，我看得心裡有些矛盾」、「替那一隻鸚鵡感到難過，但這也表示Izzi順利長大，並成為優秀掠食者」。

而查爾斯史都華大學在校園附近的水塔頂端架設巢穴，從2009年開始監看遊隼家族，時間長達10年，並研究遊隼的習性與繁殖，此巢穴中的母遊隼是Diamond，而公遊隼則為Xavier。而遊隼是隼屬中較大的一種，飛行速度很快，俯衝時速可達每小時389公里，是世界上飛第一快的鳥類，但牠們水平飛行速度很慢，時速通常為50至100公里。