又快過年了！每到這個時刻家家戶戶忙著大掃除，您家毛孩的生活環境，是否也該好好整理一番了呢？在準備動手前，除了先將毛孩們隔離加速打掃時間之外，其實在清潔過程中還有很多小細節應該注意，就讓寵物清潔專家教您4大招，不僅能維持居家乾淨，還能確保毛孩們健康無憂。

第一招：慎選清潔劑

寵物清潔專家夏綾那說，一般民眾常用漂白水或是含有香氛成分的清潔劑，藉此來維持居家環境空氣清新。事實上漂白水即使稀釋過，拖地後仍然會在地板殘留，對毛孩們過度刺激；含有香氛的清潔劑，也很可能影響寵物們的嗅覺功能。最好還是選擇專門分解寵物異味、無刺激性的清潔劑比較安全。

第二招：衣物常清洗

毛孩衣物、睡墊、布類玩具等，亦須使用中性溫和布類洗潔劑定期清洗。

另外，人類天天換洗衣物、洗床單被單，毛孩們其實也需要。像是貓狗穿的衣物、睡墊、玩具等用品，如果沒有定期清洗，也可能殘留毛孩們的毛脂皮屑，時間久了不僅容易產生異味，還可能提高黴菌感染機率。專家夏綾那強調，飼主們在清洗毛孩們這些東西時，採用寵物專用的中性溫和的布類洗潔劑，洗完後曬乾或烘乾殺菌，不僅可以分解異味，也能延長毛孩們這些布製品的使用時間。

第三招：洗碗避柑橘

毛孩們平常吃飯、喝水用的碗跟水盆，有些飼主也常常忽略，導致表面油膩，更可能囤積細菌。專家夏綾那就表示，寵物日常用的碗、水盆也應該每天清洗，但人類使用的洗碗精，大多添加有柑橘類成份，毛孩大量吃進肚子或吸入，輕則拉肚子，嚴重還可能造成肝功能損傷。因此，使用無香精、成份單純的食器清潔劑，才能確保毛孩健康。

第四招：除臭有效率

夏綾那說，像是貓砂盆、狗狗尿布墊盆這類物品，如果沒有定期更換清理，往往會累積濃厚難聞的異味，除了建議用清水洗滌外，更可以使用市面販售的貓、狗專用除臭噴霧，針對貓尿裏頭的貓尿胺酸、狗狗尿液中阿摩尼亞去分解，不僅能有效除臭，也能讓毛孩們有個乾淨的如廁空間囉！