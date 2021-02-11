東漢末年，群雄並起，誕生無數英雄人物，其中，作為蜀國的丞相，諸葛亮既是成功的政治家，也是傑出的軍事家。不過外界不免好奇，為何諸葛亮的軍事活動幾乎都在四輪車上進行，無論是在小說《三國演義》還是同名電視劇中，都常看到諸葛亮在兩軍對壘時，乘著四輪車，羽扇綸巾，一副氣定神閒的模樣。

外界對於四肢健全的諸葛亮，每次出征都選擇四輪車作為代步工具的行為，眾說紛紜，第一種說法是，諸葛亮小時候騎馬曾摔傷過，因此落下腿疾，不能長時間站立，不得已才會在征戰期間選擇坐車。

第二種說法則是因為孫臏曾經被剜去膝蓋，終生只能坐四輪車，就連當上齊國軍師，也是坐著四輪車打仗，而諸葛亮為了效仿孫臏，也是如此。

第三種說法是諸葛亮一生為蜀漢殫精竭慮、事必躬親，操勞過度的情況下，身體健康亮起紅燈，導致體虛無法騎馬，不得已才坐上四輪車。

最後一種說法則是後來的歷史學家推斷分析，認為諸葛亮乘車出征是依循「武將騎馬」、「文官坐車」的慣例，再加上諸葛亮乘坐的戰車是行軍中指揮的地位，即使四輪戰車行駛不快，但是卻向將士們傳達了「我諸葛亮穩坐於你們身後，與你們同進退共存亡，絕不敗逃」，此舉不僅能鼓舞士氣，還有穩定軍心的作用。