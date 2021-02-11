最近大陸有一隻巧克力色的拉布拉多走失，在街上看見警察後就立刻一路尾隨，到達派出所後更不斷搖尾巴撒嬌，在這裡「白吃白住」，不過牠的食量實在太大了，讓警察有些崩潰，呼籲飼主快點來認領愛犬，幾天後狗狗的飼主終於出面將牠帶回家。

綜合陸媒報導，事件發生在江蘇南京，從監視器畫面可以看到，一隻巧克力色的拉布拉多尾隨在警察身後，警察並沒有主動理會牠，只是偶爾回頭看一下，不過狗狗還是一路緊跟，最後一起回到了派出所。

狗狗進到派出所後，不斷搖尾巴示好，警察們見狀也主動給牠水喝，還幫他買了飼料，將牠安置在派出所內的常備狗籠中。不過之後警察卻發現，這隻拉布拉多的食量非常大，讓他們有些震驚與崩潰，趕緊呼籲飼主盡快將愛犬認領回家。

警方透露，這隻拉布拉多名叫珍環，今年11歲，在1月31日時跟著民警一起回到派出所，個性相當乖巧，見到人就會搖尾巴；本月4日，珍環的飼主也終於來將牠認領回家，表示睡覺時沒有把門關好，珍環才會偷溜出門，並向警方表達感謝，他們也提醒飼主，以後一定要看好愛犬，還要買牽繩以免發生危險。

新聞曝光後，不少人都對珍環聰明的舉動感到有趣又神奇，紛紛留言：「這就是遺失的原因（食量大），主人都餓昏過去了」、「這個狗好聰明，還知道走丟了要找員警叔叔」、「確認過眼神，是我要蹭吃蹭喝的人」、「小狗勾能有什麼壞心思呢」、「狗：我不是來蹭吃蹭喝的，我是來應徵當警犬的」。