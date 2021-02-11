現代不少人都會抱怨自己的薪水不夠負擔支出，經常變成「月光族」，但古羅馬士兵的待遇似乎比「月光族」還要更淒慘。英國考古學家發現了一份古羅馬士兵的薪資單，在扣除必須上交的金額後，這名士兵竟一毛錢都拿不到，讓網友全都傻眼，直呼：「原來每個時代都有『慣老闆』」。

Fragment of a payslip belonging to Gaius Messius, a #Roman auxiliary soldier in the Legio X Fretensis, found at Masada, dating to the time of the siege. It shows that most of his pay went straight back to the Army to pay for his food, clothing, & equipment. #RomanArmy pic.twitter.com/yyoEaP0uMa — Dr Jo Ball (@DrJEBall) March 20, 2019

根據外媒報導，這份薪資單是英國考古學家2019年在以色列馬薩達發現，屬於一名叫做蓋屋斯（Gaius Messius）的古羅馬士兵，時間可以追溯回公元73年到75年，當時蓋屋斯正參加完猶太戰爭（First Jewish-Roman War）的最後一場戰役「馬薩達圍城戰（Siege of Masada）」，將獲得軍隊支付的薪水。

經過翻譯後可以得知，蓋屋斯的薪水為50第納里烏斯（denarius，古羅馬貨幣），不過這並不是最後實領的金額，還必須扣除掉他在軍隊期間的其餘開支，包含食物、靴子、皮帶和外套等，全部扣完後竟一毛也不剩，蓋屋斯根本領不到薪水。

英國利物浦大學考古學家喬安（Joanne Ball)）對此表示：「據我所知，古代的統治者會先向士兵支付薪水，之後再想方設法把它拿回來，推測可能是靠著這招來保持軍隊經濟的循環」。

而網友們看到這名士兵的薪資單後，都忍不住替他感到難過，也引起大家的共鳴，「我老闆看到這新聞都要被古羅馬人的智慧弄哭了」、「歲月輪轉，數千年以後，打工人（員工）依舊悲哀啊」、「時代變了，薪水扣來扣去卻一直延續下來」、「悲慘打工人原來不分時間和空間」、「還好不是負的」。