雖然大家都知道大自然有一套殘酷的生存法則，但親眼目睹時還是會感到非常震驚和不忍心。近日有遊客前往南非國家公園遊覽時，就看見一隻小黑斑羚被鱷魚咬住前腳、拖入水中，牠好不容易掙脫上岸，結果才沒幾秒又遭到埋伏一旁的花豹攻擊，最終仍難逃死劫。

小羚羊和鱷魚激烈對峙的動靜，將花豹也吸引了過來。(影片來源/YouTube/Kruger Sightings)

YouTube頻道「Kruger Sightings」最近分享了這段影片，安喬拉（Angela）與克拉吉（Craig Weeks）夫妻前陣子帶著2名兒子和祖父一起到南非的克留格爾國家公園（Kruger National park）遊覽。影片拍攝當時才剛下過一場大雨，導致路面上出現了一個泥潭，一大群黑斑羚正經過此處在喝水，突然裡面竄出一隻鱷魚，一口咬住小羚羊，並試圖將牠拖入水中。

從影片裡可以看到，小羚羊一直試圖掙脫，但鱷魚卻一次次地把牠拉回水中，激烈的動靜吸引了遠處的其他獵食者，一隻花豹靜悄悄地靠近，並隱身在旁邊的樹叢中，等到小羚羊終於逃離鱷口、順利爬上岸，才緩步走了幾秒，就又被花豹襲擊，最終小羚羊仍難逃死劫，成為了花豹的大餐。

能夠親眼直擊這個精采的獵食現場，安喬拉一家人都非常興奮與開心，並透露他們對於小羚羊的行動以及鱷魚隱身在這麼小的泥潭中都感到很訝異，在小羚羊終於逃脫時還瞬間鬆了一口氣，沒想到才不到幾秒鐘就又被花豹給吃了，「這是一次難忘的經歷，也是千載難逢的機會」。