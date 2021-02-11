英國一名男子日前傍晚帶愛犬到公園散步，然而卻看見2隻不明巨獸在路邊廝殺打鬥，由於當時光線太過昏暗，男子沒有辦法辨認巨獸的身分，只好先拍下影片後離開，等到隔天白天他再度回到現場，沒想到卻看見動物的頭骨掉落在地上，讓他瞬間被嚇傻。

根據《太陽報》報導，湯姆（Tom Mears）上星期帶著愛犬到位於萊斯特郡（Leicestershire）的某座公園散步，因為天色逐漸變暗，他正準備要回家，卻突然發現路邊的樹下有些動靜，湯姆轉過頭就看見有2隻動物在廝殺打鬥，但由於光線太過昏暗了，他沒有辦法辨認牠們的身分。

湯姆透露，當時他和愛犬就站在15公尺遠的地方，狗狗因為害怕而邁不出步伐離開，湯姆也趁此機會拿出手機拍下這一幕，「我一開始以為只是狐狸，但在仔細看卻發現好像不是，看起來好像一隻動物在拖著另一隻動物，我覺得我們目睹了一場『謀殺案』」。

A mysterious 'big cat' has been spotted mauling another animal in mobile phone footage captured by a terrified dog walker, reports @raven_saunt for @MailOnline. https://t.co/02rIkG0ruz — Cambridge Skeptics (@cambskeptics) February 10, 2021

等到隔天白天，湯姆再度回到案發現場，那裡早已沒有2隻動物的身影，只不過地上留下了一系列巨大的爪子腳印，他一路沿著這些腳印走，最終來到一處靜僻的田野，「這裡看起來是野生動物躲藏的完美地點」，並在地上找到了一個疑似獾的頭骨，讓他瞬間有些害怕。

事後湯姆也將他所拍到的所有證據都一併交給大型貓科專家弗蘭克（Frank Tunbridge）分析，弗蘭克指出，從身形、腳掌形狀大小以及尾巴的長度，都顯示出這個不明巨獸確實是大型貓科動物，不過就腳掌而言，它並不像花豹或美洲獅，在歸納所有特徵後可以推測出，這隻巨獸很有可能就是「猞猁」。