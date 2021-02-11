在危險之際，不管人類還是動物，都可能會「爆發」，做出平時做不到的事情。大陸河北日前出現一隻英勇的大白鵝，在4隻黑狗的撕咬圍攻下，牠雖然身體負傷卻靠著一己之力把牠們全部驅趕出去，也讓自己躲過了死亡的下場，不少網友都對牠「戰力全開」的模樣相當驚嘆。

農場主尚先生透露，那4隻黑狗是鄰居飼養的，事發當天偷偷鑽過圍欄進來攻擊大白鵝。(影片來源/YouTube/海客新聞)

根據《海客新聞》報導，河北石家莊的尚先生最近發現農場裡的雞少了幾隻，於是調出監視器察看是否有異狀，沒想到卻看見了一場「鵝狗大戰」。在畫面中有4隻黑狗聯手圍攻大白鵝，瘋狂啃咬著牠的翅膀和脖子，還將牠四處拖行，鵝毛掉了一地；而大白鵝在過程中則不斷振翅試圖掙脫，最後竟「戰力全開」，成功嚇跑這4隻黑狗，保住了自己的性命。

尚先生透露，這4隻黑狗是鄰居飼養的，牠們鑽進圍欄攻擊大白鵝，最後反而被趕跑，至於大白鵝身上雖然有被咬傷，但沒有大礙。不過尚先生對於這件事感到很生氣，目前已經向該鄰居反映，但尚未收到對方的回覆。

影片曝光之後，網友們都非常佩服大白鵝勇敢的行為，紛紛留言：「狗子不講武德！」、「大鵝中的戰鬥鵝」、「我小時候養過一隻通人性的大白鵝，像小夥伴一樣，會看家護院，比狗都厲害，能聽懂我說話，現在還很想念牠」、「古人用大鵝看家護院真的不是說笑而已」、「我願稱之為鵝中之王」。