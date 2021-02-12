為了證明蛇不會主動攻擊人，有人竟將自己與72條毒蛇關在一起。印度一名動物學家非常喜歡蛇，28歲還是一名酒店接待員的他，為了證明蛇若未受到攻擊，其實不會主動攻擊人，因此便實驗將自己與72條毒蛇關進同房間，當時許多人都不支持他的做法，豈料經過72小時後，結果讓眾人驚呼。

印度動物學家凱海爾(Neelam Kumar Khaire)4年前接受訪問的片段。(影片來源/youtube/Maharashtra1 Tv)

印度動物學家凱海爾(Neelam Kumar Khaire)從小就很喜歡爬蟲類動物，但成年後並未踏入相關行業，而是在孟買附近的渡假村擔任房務經理，也因此愛上蛇類，憶述「蛇經常拜訪馬泰蘭(Matheran)，但我一直無法殺害如此美麗的生物，且牠們大多都無害，所以我會捕捉牠們，再野放至山林」。

凱海爾一次抓到蛇後，將其帶往孟買的研究中心哈夫金(Haffkin)，研究人員對此相當震驚，指這種抓蛇方式過於冒險，因為蛇可能有毒性，危險性非常大，不過經過這一件事後，也讓他勇氣大增，甚至開始迷戀蛇類，之後他靠著餐飲文憑在浦那(Pune)的五星級酒店Blue Diamond擔任接待員。

Neelam Kumar Khaire se enamoró de las serpientes a los 20 años, mientras trabajaba como gerente de una casa de vacaciones en Matheran, cerca de Bombay. Su hazaña marcó un récord Guinness. 由 Epik 發佈於 2021年1月15日 星期五

1980年他28歲時，得知南非約翰內斯堡男子彼得(Peter Snyemaris)曾花50個小時與18個毒蛇關在一起的挑戰，也因此燃起他的鬥志，一方面認為印度是「蛇的國度」，另一方面想證明蛇其實不會主動攻擊人，「我認為印度人應該在這一領域創下世界紀錄，因為印度在國外被譽為『蛇國』」。

凱海爾的瘋狂想法曝光後，也引發外界關注，就連當地警方也持反對意見，最終於1980年1月20日，凱海爾大膽進行挑戰，進入玻璃房間裡，與72條毒蛇相處，蛇類品種包含27條孟加拉眼鏡蛇、24條山蝰、9條印度眼鏡蛇、8條金環蛇與4條一般蛇。

期間凱海爾與蛇相處得很好，而且過程都未被咬過，經過72小時後，他終於打破金氏世界紀錄，讓眾人驚呼不已，之後他也獲得浦那市政府的贊助。建立了一個名為Katraj Snake Park的蛇公園，之後被稱為Rajiv Gandhi Zoological Park，日後他也致力於幫助動物，並以此激發年輕一代對於自然和環境的尊重，認為人類不需要破壞自然也能與之共存。