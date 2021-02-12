克羅埃西亞一名男子從1962年開始，先後遭遇7次重大事故，但他都可以順利死裡逃生，2003年時還因為一時興起買了彩券，奪得80萬歐元（約新台幣2684萬）頭獎，這一連串神奇事蹟也讓他有了「最幸運的不幸之人」的稱號。

今年91歲的薩拉克（Frane Selak）的逃生故事，從1962年32歲的時候開始，他在某個寒冷的雨天搭乘火車要前往杜布羅夫尼克（Dubrovni），然而因為鐵軌濕滑，火車在中途脫軌衝入河中，共有17名乘客不幸身亡，薩拉克雖然手臂骨折且體溫過低，但還是幸運存活下來。

隔年，薩拉克得知母親生病後，搭乘前往里耶卡（Rijeka）的航班，沒想到途中引擎故障、飛機墜落，機艙門瞬間爆開，薩拉克被強力吸至高空，就在他以為自己死定了時，竟奇蹟般地掉落在一堆乾稻草上，只有頭部受到輕傷，但飛機上另外19人全數罹難，這也是他第一次和最後一次搭乘飛機。

3年後的1966年，薩拉克外出旅遊，途中巴士因打滑衝向河道，車上4名乘客溺斃，薩拉克游到岸邊倖存，身上只留下幾道切口和擦傷。

因為之前搭乘公共運輸工具的恐怖經驗，讓薩拉克決定買車代步，不過1970年時，他開車到一半突然引擎起火，薩拉克在汽車爆炸前幸運跳車逃生；1973年，他汽車的引擎又再度起火，還從冷氣口噴出火焰，薩拉克的頭髮全部燒焦，但他卻依舊安然無恙。

1995年他徒步行走時被公車撞上，僅受輕傷；1996年，他再度開車出門，這次在山區為了避開和聯合國卡車正面撞上，他急轉彎撞向護欄，人被拋掛在旁邊的樹上，眼睜睜看著自己的汽車墜入90公尺深的山谷。

經過這一連串恐怖且致命的事故，薩拉克都可以順利地死裡逃生，還在2003年一時興起買了彩券，幸運中得80萬歐元的頭獎，神奇又幸運的經歷讓網友們全都嘆為觀止。到了2010年，薩拉克認為「金錢買不到快樂」，便將自己的錢財都分給了家人和朋友，之後就一直平安地活到現在。