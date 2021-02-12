爆笑！當過兵才懂！他模仿長官口頭禪網笑翻！

當兵是多數台灣男性成長的必經過程，過程中充滿汗水和淚水，是一輩子都忘不了的回憶！日前有影片模仿各種長官的口頭禪，讓不少網友看了直呼「很有感觸阿！」

入伍後早睡早起作息正常，不用動腦只需要聽從長官指示，YouTuber小李分享當兵所觀察到的各種日常，台詞和語氣都讓許多當過兵的人回想起當年，其中摺棉被應該是許多人的惡夢，摺成豆腐狀、用尺量公分等等，都是長官會要求的標準，「稍息、立正」在軍中也是最常聽到的話之一，若是沒有專注聽從指示，還可能會原地訓練，甚至花到一整個上午的時間練習，光是用想的就很累人啊！

結果結訓回家後棉被豆干變菜乾

而當兵中最開心的時刻莫過於離營，放假前的宣導也很重要，還要不時的向班長報備行蹤，或是接到各種「關切」的電話，需要隨時被注意安全，小李在影片中也表達「收假要記得取好前置量」，前置量是軍中專用術語之一，說明記得預留時間提早進行，避免遲到或延誤等，尤其是來自外縣市的人更要注意通勤時間。

源源不絕的長官小叮嚀

當兵生涯最尊敬的人不外乎軍中的長官，聽從指示是必須的，有網友也感到非常中肯表示「多年來有些梗都沒變過」也有人表示放假最常聽到「最後的最後」像是永遠都叮嚀不完的感覺，另外不少網友也加碼「數字要用洞么兩報數」、「給你們方便，你們給我當隨便，過太爽阿」