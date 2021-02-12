清朝乾隆皇帝在位期間曾多次開倉放糧，開拓疆土，開創盛世局面，活了將近90歲的他，身體還算硬朗，但難免會有一些不好開口的病徵，像是有次乾隆得了一種病，讓御醫們十分尷尬，又擔心風聲洩漏會毀了皇家威嚴形象，最後便開了奇葩藥方「與皇后同住100天！」

乾隆患病後，令宮中妃子、太監十分著急，便請來御醫診治，後來御醫診斷後確認了病徵，為了保住皇帝顏面，就說這件事只有孝賢皇后能解決，乾隆看見御醫說話支支吾吾，立刻明白御醫的意思，只留下皇后貼身照顧他，御醫這才向皇后講述病情，原來皇帝是得了痔瘡。

雖然這並非什麼疑難雜症，但在封建社會卻很難啟齒，為了穩住宮中人心，又能維護皇帝顏面，御醫並沒有讓其他人知道皇帝的病況，而是開了一個藥方，「讓皇后和皇帝住上100天，這病就能好了！」

孝賢皇后得知皇帝生病後第一時間就封鎖了所有消息，並搬往養心殿，衣不解帶的服侍照料，她還命人傳話給文武百官，說皇帝身體抱恙，百日之內不能早朝，也不能探視，凡是當日需要審批的公文，都有太監上報傳送至養心殿。

孝賢皇后這一舉動既能顧全皇帝顏面，又能解決朝政空轉的危機，加上衣不解帶的細心照料，乾隆不到100天就康復了。孝賢皇后隨後也立刻搬出了皇帝寢宮，說是怕外界認為皇帝專寵她一人，會壞了皇帝名聲，此舉又讓孝賢皇帝在乾隆心中的好感度直線竄升。

史書記載，賢皇后嫻淑端莊、溫和有禮，精通人情世故，是乾隆皇帝在位時的得力助手，只可惜孝賢皇后陪伴乾隆的時間不長，很早就離開人世，但乾隆從沒忘記她，經常作詩緬懷對她的思念。