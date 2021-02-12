農曆新年家家戶戶除舊佈新，對於孩子說，其中的重頭戲莫過於收到大人給的紅包，日前就有一位阿嬤發紅包的影片在網路上瘋傳，只見她拿著提籃，將要發給晚輩的紅包錢綑成「鈔票磚」，超霸氣的舉動讓網友暴動直呼「還缺孫子嗎？」

綜合陸媒報導，大陸江西南昌一名超狂阿嬤發紅包的影片，日前在網路上暴紅，畫面中可見，她將80萬人民幣（約新台幣347萬）的紅包錢綑成「鈔票磚」，裝在提籃內，一綑一綑的依序發給兒孫輩，每個領到壓歲錢的人通通笑得合不攏嘴，氣氛相當熱絡。

據悉，這位出手闊綽的阿嬤是包租婆，今年特別準備80萬人民幣（約新台幣347萬）要包給晚輩，不過似乎有些家庭成員無法趕回老家過年，影片中可見一名女子對著鏡頭喊話「你們再不回來，這些就都歸我了！」

畫片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這樣的奶奶給我來一打」、「奶奶還缺孫子嗎？50多歲可以嗎」、「有點像家族生意年底分紅」、「有這樣的奶奶太幸福了」、「感覺比我一年公司都發的多」、「貧窮限制了我的想像力」、「有錢人的生活，就是這麼樸實」。

不過也有人認為這樣不妥當「大人就算了，對小孩不太好吧」、「一綑錢給大人就好吧！小朋友沒有觀念」、「這樣對小孩的價值觀非常不好」、「這對孩子的影響很不好，壓歲錢是象徵性的，數額過大，性質就變了」。