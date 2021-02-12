台北市貴為首都，隨處可見的鐵皮加蓋、鐵窗美學，以及高齡老屋外牆發黑的情況，讓人詬病，相較於新竹縣竹北市因為鄰近新竹科學園區，近年來吸引不少工程師置產定居，各式建案也不斷推陳出新，帶動房市發展，就有網友憂心，「竹北豪宅群以後會跟台北老房一樣噁髒醜嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

竹北因為大批電子新貴撐盤，無論是所得、消費力甚至是房價，向來都是名列前茅，日前就有網友在PTT「八卦板」PO文指出，竹北的高樓豪宅十分雅致，卻也不禁憂心「會不會幾十年後，也會變得像台北貧民窟一樣，髒醜噁臭呢？」並分享一張台北車站周圍的公寓大樓外觀變化，掀起眾人熱議。

貼文一出，眾人一面倒直指，竹北的市容與台北相比，實在好太多，「台北老房子真的太醜了，而且台北地質很爛，地震後果可怕，新竹天災天生抗體區域，近年蓋的都漂亮許多，結構上也比較安全」、「台北就算都更因土地成本高，加上所得其實比較低，沒辦法蓋出豪宅等級建案，有也只是少數，新竹算是台灣均富區域，地價比台北低，整個建案都有一定水平，竹北市容真的算是重劃區典範，規模也夠大」、「新竹高所得，注意門面跟美感的比較多，台北一堆能力差、所得低的，都更釘子戶心態，新竹怎麼可能比台北醜」。

不過也有人吐槽「這什麼蠢問題，繳得起豪宅管理費的跟當年住在精華區中的人經濟能力難道一樣嗎」、「台北生活機能根本完勝，而且起碼等都更的時間比新竹短」、「台北那些貧民窟都是在民國50～60年以上，台灣還很赤貧的時候蓋的，現在蓋的建築自然比較好」、「台北那是以前沒在管頂樓加蓋，外牆也沒在洗」。