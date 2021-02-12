消費者購買家電時，商家都會透過紙箱進行包裝寄送，而紙箱上頭也會印有不同的標章、圖示，方便消費者辨識。不過日前就有網友透露，在紙箱上看見一個「戴帽人臉」的圖案，讓他不禁好奇背後有何用途，貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人給予解答，直言「每間的圖案都不一樣」。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》上傳一張照片，畫面中可見，紙箱上頭印有正方形的神祕圖示，且方框內畫著一個頭戴紳士帽、面帶微笑的人臉，讓他不禁疑惑圖示背後的真正用途，「想請教大家，家裡電器紙箱上這個人像圖，是有什麼作用嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，並釣出不少內行人出面解答，紛紛留言回應「機器正面的意思」、「就是正面啊，不是黑人牙膏喔」、「表示此面是商品正面，小心碰撞」、「呼應此標誌上頭的標語，商品不能倒放」、「可能是某個機器的正面，代表拆封時可能要注意，或是搬運時要多加留意」。

對此，原PO又問「這個圖案是全通用還是特地廠商才會使用？因為好像沒在其他廠牌及家電上看到過…」知情網友則進一步回應，「每間都不一樣的圖案」、「我家OLED螢幕來的時候，也是有這個人頭，代表拆封時可能要注意，或是搬運要留意」、「日本包裹也有企鵝圖案表示正面，這圖案也代表天地無用（不可倒放）的意思」。