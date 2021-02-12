相較於奧斯卡獎、葛萊美獎，分別代表了電影界和音樂界的權威獎項，科學界的最高榮譽就是久負盛名的諾貝爾獎，得獎人還能獲得一筆高額獎金，且這筆金額自2020年起，已從原本的900萬提高至1000萬瑞典克朗（約新台幣3375萬元），不禁讓人好奇，為何獎金發了120年卻始終花不完？

出生於1833年的瑞典化學家諾貝爾（Alfred Nobel）所設立的諾貝爾獎，象徵科學界的最高榮譽，獎金全數由諾貝爾的遺產提供，截至目前為止，已頒發120年之久，獎金也不斷攀升。

年輕時的諾貝爾曾前往美國學習化學，回國後研究硝化甘油的性質，並成功發明了炸藥，不但申請了專利，也有炸藥大王的美稱，先後在瑞典和德國創辦工廠，無奈剛投入生產就發生爆炸意外，連親弟弟也命喪火窟，導致所有歐洲國家都不願讓他設廠。

不過諾貝爾不氣餒，隨即將事業版圖轉往美國，最後憑著努力，潛心研發出安全的新型雷管，解決炸藥容易引爆的問題，並取得巨大的成功，從此靠著賣炸藥日進斗金，再把錢投入石油、重工業領域，很快成為世界級富豪。

一生沒有娶妻生子的諾貝爾，為了嘉獎對科學有傑出貢獻的人才，臨終前決定將所有財產變現，並設立諾貝爾獎，其遺囑自1901年開始，每年在化學、物理、生物、醫學與和平五個領域，獎勵有卓越貢獻的人。

據稱，諾貝爾當時留下920萬美金的遺產，這在當年相當於瑞典全年財政收入的17％，基金會透過購買安全穩健的國債和定存所得的利息，用於發放諾貝爾獎得主的獎金，不過因為收益太低，一度面臨資金快花光的窘境。

直到1953年，瑞典國家銀行向基金會提供了一大筆巨額捐款，瑞典與美國也為基金會護航，讓資金能安全進入高回報的股票市場，才又重新累積一筆財富，根據2017年的財報顯示，基金會的資產已逾29.9億瑞典克朗（約新台幣92.6億元），保障獎金來源充足。