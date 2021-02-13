考古學家挖掘古墓和歷史文物時，總是會意外發現一些離奇的現象。大陸考古團隊在挖掘湖北省嚴倉古墓群當中的「獾子冢」時，就發現棺板上有一個神祕的「血紅腳印」，讓在場的所有專家都感到非常震驚，直呼從未看過這種現象！

根據《新浪》報導，嚴倉古墓群位於湖北省荊門市的松林村，由湖北省文物考古研究所從2009年開始挖掘，是戰國時期楚國大司馬「悼滑」的墓穴，其出土的文物包含木器、青銅器、殘缺竹簡以及在當時非常珍貴的鐵器，其中最富有挖掘價值的就是楚國指揮戰車，並且保存得相當完好。

而「獾子冢」就是嚴倉古墓群的主墓，考古學家們在墓室中找到了墓主人的棺材，外表看起來也保存得非常完好，因此打算進一步開棺研究，不過當他們一撬開最外層的棺蓋後，卻發現內層黑色木棺的中上方有一個血紅色的腳印，其長約26公分，最寬的地方則是10公分左右，大約等同於現今鞋碼的42碼，這個發現讓考古學家都十分震驚，表示在過去的挖掘歷史中從未看過，直言：「這是第一次」。

在後來的研究中顯示，這個血紅腳印很可能和楚國的喪葬習俗有關，有人推測悼滑生前是一名政治家、武官，可能因此得罪了不少人，這個腳印應該是他的仇人所做，目的就是為了詛咒他；但也有專家指出，因為楚人「信巫鬼，重淫祀」，認為在棺材上踩腳印象徵著對於逝者的懷念。