順治皇帝與最愛的董鄂妃的愛情故事耳熟能詳，不過在野史記載中，指董鄂妃真實身分是名妓董小宛，原本嫁給江南才子冒辟疆，之後被垂涎其美色的清朝將領洪承疇擄走，又被獻給皇帝，也成了順治一生的最愛，但實際上，董鄂妃真實身分並非董小宛，後世全搞錯了。

綜合陸媒報導，在《清宮演義》、《清宮十三朝》等小說中，都將董鄂妃寫成秦淮名妓董小宛，其名為白，字青蓮，懂得琴棋書畫，19歲時候從良，嫁給比她大14歲的江南才子「冒辟疆」，清朝將領洪承疇一直垂涎她的美貌，因此佔領江南一帶後，便將其擄回家，但由於董小宛始終不從對方，最終被獻給皇上。

經專家考證後發現，歷史上真的有董小宛此人，也確實是江南名妓，然而她並非順治皇帝最愛的董鄂妃，原河北省清東陵文物管理所副主任趙英健表示，「她真正與董鄂妃之間，沒有任何關係，只不過她們都有一個董字，因為順治皇帝喜歡這個董鄂妃，而董小宛也有這個董字，人們就硬是將她們連接在一起」。

野史小說為了讓情節更離奇、有吸引力，因此移花接木將董鄂妃寫成董小宛，但實際上她們並非同一人，而董鄂妃的姓氏並不是「董」，而是「董鄂」，也真確實是四公子冒襄(字辟疆)的小妾，明朝末年大動亂時期，雖過著顛沛流離的生活，但夫妻倆一直相依為命，直到順治時期，董小宛才因病逝世，享年28歲。

而在董小宛的丈夫冒辟疆在《影梅庵憶語》中，詳細描述他與董小宛的相識過程，己卯初夏，他與董小宛初次相見，其中己卯就是明崇禎12年，而這一年董小宛已16歲，順治僅2歲， 兩人年齡相差甚大，由此也可證實董鄂妃並非董小宛，也就不是孝莊設計害死的。