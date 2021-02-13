自古以來戰爭不外乎就是為了利益衝突，19世紀歐洲就曾經有好幾個國家為了爭奪一項資源紛紛開戰，離奇的是，讓所有人大打出手的目標竟然是現代人避之唯恐不及的「鳥糞」。

19世紀歐洲的人工化肥技術還沒有開發完全，當時的人們只能從大自然尋找天然肥料。德國化學家李比希（Justus von Liebig）在考察時意外發現秘魯西南海岸附近的欽查群島（Islas Chincha）尚無人居住，且因為秘魯寒流為附近帶來豐富的漁產，吸引將近600萬隻海鳥在島上棲息，讓島上有數也取之不盡的鳥屎。

因為鳥屎中含有極高的氮，磷和鉀含量，是植物生長所必需的營養素，是當時最頂級的高效肥料，因此有不少人特定前來祕魯購買鳥屎，甚至一年出口40萬噸以上，成為當地很重要的經濟命脈，也一度靠鳥屎成為南美最富有的國家，被當時的人們戲稱「鳥糞上的國家」。

由於秘魯靠著鳥屎發大財之前才剛脫離西班牙殖民不久，因此西班牙一直覺得自己喪失了很大一筆錢財，最後竟厚臉皮要求秘魯賠償損失，就此揭開「鳥屎戰爭」的序幕。1864年西班牙率兵攻打秘魯，奪走欽查群島，並封鎖秘魯的主要港口。

如此蠻橫的行為引起周邊國家智利、玻利維亞等國不滿，決定聯手對抗，最後在1866年，西班牙戰敗從島上撤軍，結束為期2年的「鳥屎戰爭」。雖然所有權再度回到秘魯手裡，卻因為毫無節制的開採，沒多久就將島上累積千年的鳥糞消耗殆盡。